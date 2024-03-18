紐約兒童服務開支面臨削減 家長聯名反對

國會參議員陸天娜（中）呼籲參院盡快通過「美國家庭和工人減稅提案」以減輕有兒童家庭的經濟負擔。(記者許君達／攝影)

由於紐約市 在下年度預算中很可能會縮減與兒童保育和扶養有關的公共服務開支，紐約州 聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)17日在曼哈頓呼籲參院 盡快表決通過旨在擴大兒童稅收抵免範圍的「美國家庭和工人減稅提案」(Tax Relief for American Families and Workers Act)。此外，紐約市的大量家長也在當日前往市內多個公園徵集簽名，以反對市府削減學前教育和早教項目開支。

2024版「美國家庭和工人減稅提案」(H.R.7024)已於今年1月底在聯邦眾院通過，現正等待參院審議。獲得通過後，兒童稅收抵免的額度計算方法將進一步放寬，並允許家庭以當年或前一年的收入作為申請資格依據，此外，在2024和2025年，符合減稅資格的收入標準還會根據通膨水平予以調漲。最終，2023稅務年度每名兒童能夠享有的最高退稅金額將增至1800元，2024和2025稅務年度的金額則會分別達到1900元和2000元。

根據陸天娜辦公室的統計，擴大後的標準，使得整個紐約州將有88萬7000名兒童有資格為自己的家庭帶來減稅福利，其中紐約市就有超過48萬。擴大後的減稅方案能為每個紐約家庭平均減少近700元的經濟負擔。

陸天娜表示，兒童稅收減免是很多工薪家庭的生命線。她介紹，2021年國會曾通過類似的臨時減稅法案，但在當年年底法案到期後，全美的兒童貧困率暴增一倍有餘，可見保留和擴大這項政策的必要性。

紐約兒童中心(Child Center of NY)執行長多內利(Traci Donnelly)表示，在紐約，養育每名兒童平均每年需要花費1萬6000元至2萬元的成本，而這不僅是一筆經濟賬，更是關乎全社會青少年身心健康的重要問題。

同日，紐約市兒童保育聯盟(NYUC)也在布碌崙(布魯克林)和皇后區的多個社區發起了簽名徵集活動，以匯聚民意，共同反對市府在早教和托兒等公共服務上削減財政開支的計畫。