台美文藝協會 太陽花10周年展

關於「智利之冬」人民政治運動的記載。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約台美文藝協會(TAAC)的「人民的運動：太陽花十周年紀念」展覽於近日開幕，藉由紀念台灣「太陽花運動」十周年的方式，慶祝該協會成立十周年；展覽不僅集合了當時身在海內外台灣人對太陽花運動的記憶，也邀請多國曾主導過人民政治運動的藝術家參與，回顧這些運動給他們造成的影響。

十年前在台灣發生的「太陽花運動」，為由大學生與公民團體共同發起的社會運動，主要抗議旨在加強與中國貿易關係的「海峽兩岸服務貿易協議 」強行通過審查，質疑有黑箱作業，除損害台灣經濟，中共也藉此擴大在台灣的政治影響力。

展覽從藝術家視角，回顧當時這項社會運動，以及發生在世界其他角落的人民政治運動，包括阿拉伯之春、智利之冬、烏克蘭親歐盟運動、香港雨傘運動。

台美文藝協會執行長、展覽策展人李美華(Luchia Meihua Lee)表示，與太陽花相比，有些運動未取得成功，且參與者遭遇屠殺、流亡，有很多鮮血淋漓的代價，但結果與否，都給他們的國家帶來深刻的領悟與影響；她強調人民參與社會議題的重要性，政府應有效聆聽，從與人民的互動與建議中必要轉換發展方向，這是她希望藝術作品能引發觀眾思考的地方。

TAAC共同創辦人、布魯克林藝站創辦人黃再添表示，自己參與過1980年代的戒嚴體制，以及那時青年主導的政治人民運動；而到了現在，看見這一時代的年輕人也願意為自己的未來站出來，令作為「老幹部」、「過來人」的他很感動。

參展的藝術家劉欣怡，在參與太陽花前線抗爭後完成名為「憤怒」(Anger)的兩幅作品，以卡通形象、鮮豔色彩等看似輕鬆的手法，記錄當時台灣的處境；譬如第一幅作品中的卡通人物顯得很焦躁，幾顆黑色骷髏頭不停拉扯著頭髮，反映當時警察打示威者的情況。