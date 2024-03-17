婦女歷史月 市警表彰亞裔女性代表

市警亞太裔女性慶典，表彰女性貢獻。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝婦女歷史月，紐約市 警近日在曼哈頓下城總部舉辦「女性賦權慶典」，邀請包括大量華人在內的亞裔 社區女性代表到場，旨在表彰女性在社會各領域中的地位和貢獻，尤其是在執法和社區服務中的重要作用。

市警總局第一副局長金塞拉(Tania Kinsella)致詞說，如今女性在各行各業都起到重要作用，因此警局已將招募、培訓和賦權女性作為優先事項，以加強部門的多樣性和效能。

金塞拉說，市警目前有約20%女性警員，可謂警局勤奮、智慧和對社區貢獻的代表，希望以此激勵更多女性追求夢想，並為實現一個更加包容和平等的社會而努力。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)也到場表示，亞太裔女性在警局以及整個社會中發揮著重要作用。她分享自身經歷指，幼時從柬埔寨的種族滅絕中逃離到美國，儘管缺乏亞裔榜樣，但受到母親的勤勞啟發，最終成為由女性多數組成的市議會成員。

同時到場的還有市警總局局長卡班(Edward Caban)、市警社區事務副局長史瓦特(Mark Stewart)、州眾議員 珍妮花(Jenifer Rajkumar)和市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)等人。