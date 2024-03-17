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大紐約台灣同鄉會55周年慶 跨三代

記者邢易霖╱紐約報導
大紐約台灣同鄉會成立55周年，330位台僑到場慶祝。(記者邢易霖╱攝影)
大紐約台灣同鄉會成立55周年，330位台僑到場慶祝。(記者邢易霖╱攝影)

大紐約台灣同鄉會16日在皇后區法拉盛慶祝成立55周年，逾330位僑胞參加；此次活動為疫情後最大規模的聚會，旨在促進僑胞間的直接交流，聚集台灣僑胞三代人，強化社區凝聚力，並促進台灣文化的傳播與交流。

現場播放了現任總統蔡英文與候任總統賴清德的祝福預錄影片，鼓勵紐約台僑能夠團結並致力於自由、民主與進步，並爭取在國際上有更好的表現和影響力。

大紐約台灣同鄉會會長廖士敦表示，這次聚會非常有意義，與會者橫跨台灣三代，彰顯前輩們對社會的無私奉獻，「正是他們的辛苦努力，造就了新一代的未來希望。」

他指出，活動不僅旨在加強僑胞之間的聯繫，也致力於深化美台之間的經濟與文化交流。作為年輕一代的代表，他承諾將繼續為社區做出貢獻，多舉辦多樣化的活動，繁榮社區發展。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，同鄉會自成立以來已成為一大重要組織，為推動美台合作及國際化做出了巨大貢獻。通過匯聚僑胞們的力量，期望該會在新的一年裡，繼續在國際舞台上為台灣爭光。

州參議員劉醇逸代表，向廖士敦頒發嘉獎狀，國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、大紐約台灣同鄉會董事長蕭忠正、民進黨美東黨部主委莊振輝、北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖、紐約台灣會館理事長蘇春槐等嘉賓與會。

眾議員 賴清德 法拉盛

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