聯邦將撥款560萬元 改造BQE南、北段

BQE大道長年失修。(取自市交通局)

聯邦政府近日宣布，從「重新連結社區和睦鄰」(Reconnecting Communities & Neighborhoods)項目中撥款560萬元，協助紐約市 府整修布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)北段和南段約10.6哩長公路。

BQE建於1940年代，途經布碌崙多個社區，將低收入 、少數族裔社區與其他社區分隔開來；近幾十年不僅路況惡化，危及路人、單車騎士和駕駛人員，很多社區面臨高於安全標準的空氣汙染程度，當地居民更容易引發哮喘等健康狀況，市、州府因而屢次提出撥款申請，對BQE進行必要的改造。

目前這筆聯邦發出的撥款，將用來修建由州府管理的部分，包括考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)至桑德斯街(Sands St.)的北段、以及大西洋大道(Atlantic Avenue)至維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)的南段；而由市府直接管理的BQE中心段(BQE Central)，將包含在另個獨立的改建工程中。

市府官員自一年多來就BQE改建問題，徵詢當地居民的意見，並定於今年春季發布「走廊願景報告」(Corridor Vision Report)；市交通局指出，聯邦的這筆撥款便會從這份報告中篩選出合適的修建提案，將會在北段和南端中至少兩個社區內推動相關措施，「這將改善當地居民的生品質，特別是弱勢群體」。

據悉，市、州府官員預計將在明年對整修計畫作出行動，工作將持續到至少2032年。

「紐約市的基礎設施應讓社區更團結，而不是形成分裂」，市長亞當斯(Eric Adams)表示，這是他們積極爭取撥款的理由，「以團結的方式塑造我們的城市」；他相信這筆撥款也為市府致力於美化公共空間帶來希望。