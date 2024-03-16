州議會新財年預算 金兌錫將爭取更多養老補助

金兌錫15日在法拉盛表示，州議會新財年預算達2458億元，他將努力爭取擴大公共安全、養老補助等投資。(記者邢易霖／攝影)

紐約州 眾議會老齡委員會主席金兌錫(Ron Kim)，15日在皇后區法拉盛宣布，州議會在新財年的預算 案總額高達2458億元，他將爭取在公共安全、教育、住房、老年人投資和交通等經費，目標是打造更安全、宜居的社區。

金兌錫表示，州老齡化辦公室的預算增資5000萬元，強化對非醫療補助服務的支持。樂齡會紐約州辦公室主管芬科(Beth Finkel)表示，資金包括金兌錫爭取的4200萬元，將可緩解目前超過1萬6000名正在等待獲得交通、膳食和住房維修等服務者的積壓。

其次，他們為長期護工計畫(LTCOP)恢復撥款130萬元。金兌錫表示，這筆資金將幫助提升長期護理工作人員的專業水平，並加強養老院的監管，確保能及時發現並報告虐待或忽視的情況。

針對住房危機，目前議會已為「住房券」項目撥款2.5億元，住房預算總額也從136億元增加到了157億元；金兌錫表示，將與州議會、州長討論，增加紐約州和市的住房存量。

此外，金兌錫還將為華人 社區爭取更多的資金，以改善公共安全，包括減少犯罪、青少年司法和預防非法幫派，特別是加大打擊仇恨犯罪的撥款；針對老年人安全和公共區域的擁擠問題，提出了改善人行道和增加緊急服務及州警資金，他說「將為老年人設計更寬敞的人行道，社區很多街道被商家占據，民眾感到不安全」。

紐約台灣會館副理事長方秀蓉、華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任鄭石、韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)和韓裔社區服務中心(Korean Community Services )等與會。