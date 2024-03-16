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惡化本地空汙 民代批堵車費歧視史島

記者胡聲橋／紐約報導
史島區長佛塞拉與其他當地民代舉行記者會，稱堵車費是對史島的歧視。(取自佛塞拉臉書)
史島區長佛塞拉與其他當地民代舉行記者會，稱堵車費是對史島的歧視。(取自佛塞拉臉書)

史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)與當地一些立法者於近日舉行聯合記者會，認為實施備受爭議的曼哈頓堵車費計畫只會有利於曼哈頓中城的富裕精英，而且會增加史島少數族裔社區的空氣汙染。

佛塞拉在記者會上說，統計數據顯示，如果實施堵車費計畫，在未來21年，史島的汙染情況會惡化，而曼哈頓富裕地區的汙染情況會好轉。曼哈頓中央商務區白人占62%，平均收入為30萬元，而史島北岸有一半人口是非洲裔和西語裔，那裡的平均收入是6.2萬元，「收取堵車費就是對史島的歧視」。

代表史島北岸地區的女市議員漢克斯(Kamillah Hanks)對歧視的說法表示贊同，她認為收取堵車費將對城市外圍地區的有色人種社區產生負面影響。

與此同時，州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)形容堵車費，是州長霍楚(Kathy Hochul)和市府的「斂財計畫」。

史島官員將矛頭再次對準有爭議的堵車費的同時，大都會運輸署(MTA)正在舉行一系列聽證會，聽取公眾對在曼哈頓60街以南地區收取堵車費的擔憂。

對於史島區長的指控，MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)說：「如果佛塞拉真的那麼關心低收入居民，那他就應該知道，有98%的低收入居民都搭乘公共交通工具，他應該成為堵車費的支持者。」

之前，佛塞拉和市教師聯合工會(UFT)共同發起訴訟，要求停止實施堵車費計畫。訴訟的核心是MTA一份花費兩年製作的環境評估報告。該報告認為收取堵車費將減少整個地區的汙染和交通流量，而起訴方認為收取堵車費只是將汙染從曼哈頓轉移到周邊地區，因此需要有一份更詳盡的環境影響報告。

堵車費 曼哈頓 低收入

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