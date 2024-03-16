惡化本地空汙 民代批堵車費歧視史島

史島區長佛塞拉與其他當地民代舉行記者會，稱堵車費是對史島的歧視。(取自佛塞拉臉書)

史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)與當地一些立法者於近日舉行聯合記者會，認為實施備受爭議的曼哈頓堵車費 計畫只會有利於曼哈頓中城的富裕精英，而且會增加史島少數族裔社區的空氣汙染。

佛塞拉在記者會上說，統計數據顯示，如果實施堵車費計畫，在未來21年，史島的汙染情況會惡化，而曼哈頓富裕地區的汙染情況會好轉。曼哈頓中央商務區白人占62%，平均收入為30萬元，而史島北岸有一半人口是非洲裔和西語裔，那裡的平均收入是6.2萬元，「收取堵車費就是對史島的歧視」。

代表史島北岸地區的女市議員漢克斯(Kamillah Hanks)對歧視的說法表示贊同，她認為收取堵車費將對城市外圍地區的有色人種社區產生負面影響。

與此同時，州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)形容堵車費，是州長霍楚(Kathy Hochul)和市府的「斂財計畫」。

史島官員將矛頭再次對準有爭議的堵車費的同時，大都會運輸署(MTA)正在舉行一系列聽證會，聽取公眾對在曼哈頓60街以南地區收取堵車費的擔憂。

對於史島區長的指控，MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)說：「如果佛塞拉真的那麼關心低收入 居民，那他就應該知道，有98%的低收入居民都搭乘公共交通工具，他應該成為堵車費的支持者。」

之前，佛塞拉和市教師聯合工會(UFT)共同發起訴訟，要求停止實施堵車費計畫。訴訟的核心是MTA一份花費兩年製作的環境評估報告。該報告認為收取堵車費將減少整個地區的汙染和交通流量，而起訴方認為收取堵車費只是將汙染從曼哈頓轉移到周邊地區，因此需要有一份更詳盡的環境影響報告。