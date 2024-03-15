致松柏大廈牆裂？華埠監獄局部停工

華埠監獄部分停工，調查是否致松柏大廈牆裂。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓 拘留中心(Manhattan Detention Complex)拆除重建工程的施工計畫，在社區的極力反對下進行，不過近日疑似因大型機器導致毗鄰的松柏大廈牆壁開裂，市府於日前向工地發出局部停工令。

拘留中心的拆除工程自去年起啟動。目前北塔已完全拆除，南塔亦解體一半有餘。然而，反對組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)表示，施工令緊挨工地的松柏大廈出現建築結構問題，聯盟在聲明中表示，有居民在近日發現松柏大廈地下室的牆體出現裂縫，並同時伴有水流滲出。

聯盟代表李卓勳(Jan Lee)說，此現象不僅為住戶帶來安全風險，也突顯了市府對弱勢社區的長期忽視。據公開紀錄，大廈共有88個住房單位，為拘留中心興建時「市府給華埠 的補償」。

在大廈周邊，有社區診所、托兒所、藥房和超市等設施，因此裂牆現象亦令商戶有所擔憂。對此，市樓宇局(DOB)回應，大廈內所出現的牆壁開裂沒有「直接危險或安全威脅」，且當局在接報後，便派員至現場勘查。樓宇局發言人還說，在監獄 動工前大廈內已存在損害，但由於新增問題的原因不明，當局已下發局部停工令。

張貼於中央街(Centre St.)一側的禁令顯示，大廈周邊10呎範圍內，直至查明牆體開裂原因並尋得不再影響住戶的方式前，不得再有施工。

對此，松柏大廈總監特別助理屈立明(Gary Wat)表示，市府早前已派檢查員到場評判，並確認裂縫由工地重型機械運行導致。他說，大廈方已雇用獨立建築工程師對建築結構進行評估，但認為相關的費用及住戶的賠償不該由自身承擔。