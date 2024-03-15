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州議會預算未延長市長公校控制權

記者張心╱紐約報導
班克斯憂心若公校控制權恢復到學區委員會，恐造成更多腐敗。(市教育局提供)
班克斯憂心若公校控制權恢復到學區委員會，恐造成更多腐敗。(市教育局提供)

紐約州立法機構近日出台新財年教育預算，未將延長市長公校控制權納入其中，遭致市府反對；市教育總監班克斯(David Banks)憂心若公校控制權恢復到學區委員會，恐造成更多腐敗。

於近日公布的州預算案中，備受關注的延長市長公校控制權並未被考慮在內。同日，州參議會教育委員會主席、參議員劉醇逸聯合紐約市教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Mike Mulgrew)，對上百萬公校教師表示，「我們需要平衡決策，不能再由市長一個人說了算，畢竟只有教師最懂教育。」

班克斯14日則直言，如果市長的控校權被剝奪，自己也沒有興趣再擔任市教育總監；「在無實權的教育系統裡，我不想做傀儡。」

他認為，如果市長無權控制公校，那麼州立法機構推崇的「縮小班級規模」案等同沒有了掌舵人；他還說，在市長的把控下，納稅人若對公校有任何不滿和提問，都知道找誰要答案。

市長公校控制權由前市長彭博(Mike Bloomberg)在2002年推行，此前由各學區委員會負責；班克斯擔心，若控制權恢復到學區委員會，恐造成更多腐敗，「除非你願意花錢跟社區搞好關係，否則根本沒機會當校長」。

不過擁有較多華人較多的第26學區委員會認為，由市長「一人專權」才是問題，應該給社區、家長、學生更多決策空間。雖然此番該議案目前並未列入預算，但仍然不排除到6月30日截止日前，直接跳過預算步驟，由州長霍楚(Kathy Hochul)簽字延期。

公校 預算 學區

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