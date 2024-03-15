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減輕通勤負擔 市議長籲再擴大「公平票價」

記者張心╱紐約報導
儘管「公平票價」計畫自2019年已推出，但超過一半的符合資格的市民不知道該計畫或不知如何申請。(記者張心╱攝影)
儘管「公平票價」計畫自2019年已推出，但超過一半的符合資格的市民不知道該計畫或不知如何申請。(記者張心╱攝影)

紐約社區服務協會(Community Service Society)最新報告顯示，雖然「公平票價」(Fair Fares)計畫適用範圍在去年擴大，但目前的申請門檻仍排除部分有需要群體；對此市議長歐德思(Adrienne Adams)承諾，將繼續推動擴大半價地鐵公車卡的適用人群，目標將收入在聯邦貧困線200%及以下的市民，都囊括在計畫內。

紐約社區服務協會調查發現，儘管「公平票價」計畫自2019年已推出，但有約56%符合資格的市民沒有申請；該組織高級經濟學家查特吉(Debipriya Chatterjee)表示，未申請者有多數不知道該計畫，也不知道如何申請，「大都會運輸署(MTA)在此計畫的宣傳工作上，投入力度明顯不夠」。

在這份名為「被忽略的三分之一」報告分析，市府設定的申請線還有調整的空間，對有通勤需求和付費壓力的低收入工薪階層來講，目前的「申請門檻」可能正好把這些最需要的群體排除在外。

「在調研中我們發現，許多四口之家的年收入剛好超過3萬6000元，許多五口之家也正好『擦邊』年收入4萬2168元，他們依舊負擔不起通勤費，但不得不被排除在外」。

查特吉認為，市府在申請門檻定價上「欠考慮」，許多在紐約市有工作、但拿最低薪酬的民眾，經調查也不符合「公平票價」申請資格；該報告建議市府再撥款5500萬元到「公平票價」計畫，並做詳細的經費測量，將收入在聯邦貧困線200%及以下的市民，都囊括在計畫內。

對此歐德思贊同，表示將會繼續推動「公平票價」計畫的擴大，並爭取更多經費投資，讓更多市民能夠無負擔的出行。

根據2024年聯邦貧困線標準，單身者年收入在1萬5060元以下者即符合聯邦貧困線200%標準，之後每增加一人，年收入標準即增加5380元；四口之家年收在3萬1200元以下即符合標準。

市府發言人則對此表示，會繼續加強「公平票價」計畫在各社區的宣傳力度，尤其是社群媒體上的廣告投放。

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