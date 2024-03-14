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紐約客談／ 治安太差 守望相助才能保安

紐約客談

紐約市的治安問題從疫情之後就一直未得到好轉，近日發生在法拉盛社區的幾起案件，又讓大眾再度關注治安問題。近日，一名40歲的華裔男子在緬街與三福大道的交界處，遭到三名青少年的搶劫。這起事件發生在中午1時30分，當時受害者正沿著街道行走，突然被三名青少年攔截並搶劫。

受害者沒有選擇屈服。該男子用手中的雨傘抵抗，警方收到報警後迅速介入，短時間成功地將這三名涉嫌搶劫的青少年拘捕。經調查，襲擊者中包括一名14歲的非洲裔少年和兩名15歲的西語裔少年。

另外一起案件，一名帶著兩個兒子的母親，在放學傍晚時間等紅綠燈時，遭到三名戴面具的非洲裔男子搶劫，期間媽媽奮力抵抗，恰好孩子跆拳道班的教練經過，出手相助，成功嚇跑了劫匪，且沒有遭受任何損失。

雖說遇到搶案要避免進一步衝突的方法，就是不與劫匪抵抗，並在事後報警，但如果附近的目擊者都能夠挺身而出，或許也能夠阻止一個搶案的發生，而目前社會除了治安，另一個很大的問題就是「太冷漠」，過去經常看到有民眾遭受攻擊，附近的人不僅漠視不理，更躲得遠遠的，生怕自己被捲入。

不是說不應干預，如何「安全地干預」，是保護自己也保護他人的做法，社會的治安太差，我們需要更多的英雄，而你和我，只要大家投入一點點的勇氣，那就會集結成很大的力量，抵禦外來的攻擊。

徹底轉變社區的治安狀況並非一蹴而就之事，這需要社區內每位成員的共同責任與貢獻，共同營造一個安全的環境。只有大家齊心協力，才能建立一個安居樂業的社會。

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