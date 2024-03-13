紐約山東同鄉會換屆 呂成銳任新會長

紐約山東同鄉會近日於法拉盛舉辦40周年慶典暨第21屆會長理事長交接及理事就職儀式，同時頒發孔子獎學金。(記者高雲兒／攝影)

紐約山東同鄉會近日於皇后區法拉盛 舉辦40周年慶典暨第21屆會長理事長交接及理事就職儀式，同時為本年度的孔子獎學金獲得者頒獎。呂成銳接棒曹學良成為新一屆會長，表示將帶領山東同鄉會繼續發揚光大。

在中國駐紐約總領事黃屏和眾多鄉親的見證下，山東同鄉會新屆職員宣誓就職，呂成銳從前會長曹學良手中接過印信，正式成為新一任會長，王建英任同鄉會理事長，徐懷鲁任美國山東工商總會理事長。

呂成銳表示，自己曾於十多年前擔任同鄉會會長，如今再次上任，是「重上井岡山」。(記者高雲兒／攝影)

呂成銳表示，自己曾於十多年前擔任同鄉會會長，如今再次上任，是「重上井岡山」，他感謝前會長曹學良給予的機會，並表示將全力以赴，帶領山東同鄉會繼續發揚光大，積極回應社區的需求，推動更多的公益活動和社會服務。州參議員劉醇逸、州眾議員 金兌錫(Ron Kim)和市議員馬泰(Christopher Marte)等人都向他頒發嘉獎狀。

在中國駐紐約總領事黃屏(中)和眾多鄉親的見證下，呂成銳(右)從前會長曹學良(左)手中接過印信。(記者高雲兒／攝影)

黃屏歡迎山東省副省長鄧雲峰及代表團一行訪問紐約，鄧雲鋒介紹稱山東文旅資源豐富，歡迎大家到山東投資。他感謝旅美山東同胞積極投入山東的建設事業，為家鄉建設發展做出了重要貢獻。

在中國駐紐約總領事黃屏和眾多鄉親的見證下，山東同鄉會新職員就職。(記者高雲兒／攝影)

除此以外，名譽會長為焦志俠、安全忠、湯學武、孫連生、曹學良；榮譽會長為朱英姿、崔明遠、于為水；常務副會長為郭大龍、徐懷魯，監事長為楊宜岳。

另有7名小學生、20名中學生、3名大學生、2名研究生獲得孔子獎學金；據悉，美國孔子基金會成立十多年來，每年為100多位來自全國各地的研究生、大學生、中學生和小學生年齡組的優秀學生頒發孔子獎學金，累計向逾1000名學子發放孔子獎學金和證書。