我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

蔡榮豐「印度希望之村」攝影展 紐約佛光山開幕

記者邢易霖／紐約報導
紐約佛光山道場舉辦蔡榮豐「印度希望之村：照見黝暗中的靈光」攝影展，住持與嘉賓剪綵慶祝開幕。(記者邢易霖／攝影)
紐約佛光山道場舉辦蔡榮豐「印度希望之村：照見黝暗中的靈光」攝影展，住持與嘉賓剪綵慶祝開幕。(記者邢易霖／攝影)

紐約佛光山道場12日在皇后區法拉盛舉辦台灣攝影師蔡榮豐的「印度希望之村：照見黝暗中的靈光」攝影展，展示蔡榮豐於去年12月跟隨國際佛光會世界總會的覺誠法師，深入印度清奈的貧民窟所捕捉的32幅具有深意的照片。這些作品透過蔡榮豐的鏡頭藝術，揭示了即使在貧窮和困境中，人們仍能找到純樸的快樂和內心的光芒。

作為蔡榮豐認識50年的好友，資深媒體人許振輝代表蔡榮豐致詞時表示，作品展現人性的真善美和赤子之心，每一張照片都折射處「希望和光明」，即便是在貧困的生存條件下，他們依舊努力微笑面對著生活。透過蔡榮豐的鏡頭語言，見證了教育可以有力地改變人生，以及將人性光輝投射到世界各個角落。

國際佛光會東南亞區副秘書長覺誠法師介紹攝影作品。(記者邢易霖／攝影)
國際佛光會東南亞區副秘書長覺誠法師介紹攝影作品。(記者邢易霖／攝影)

國際佛光會美東副祕書長永固法師與東南亞區副秘書長覺誠法師表示，此次攝影展既是視覺藝術的呈現，也是對「印度希望之村」教育計畫的認識提升，「出身不應成為受教育的阻礙」。

他們提到，星雲大師對印度兒童的教育寄予厚望，堅信教育是改變貧困命運的關鍵所在。因此，將當地原稱為「賤民村」更名為「希望之村」，象徵著當地孩童擁有光明的未來，並寄望教育能徹底改變貧困兒童的生活。佛光人致力在貧民區建設新房屋，傳遞平等主義精神，提升教育質量，關懷兒童的成長和生活需求，提供持續的幫助和支持。

國際佛光會紐約協會為蔡榮豐頒發星雲大師的墨寶，會長陳澄慧為印度希望之村捐贈圖書、書包等文具用品。印度佛光山加爾各答住持妙如法師、國際佛光會清奈協會會長Dr. Geetha、國際佛光會聯合國發展委員會主任委員何美寶出席與會。攝影展即日起至24日(周日)，開放時間上午9時至下午5時，活動地址為法拉盛巴克萊大道154-37號。

此外，國際佛光會將在第68屆聯合國婦女地位委員會年會(CSW68)期間，於14日(周四)在聯合國教會中心(UN Church Center)舉辦以「從教育看見希望—印度希望之村」為主題的平行論壇，邀請公眾共同探討教育在改善印度貧困地區生活狀況中的作用，並反思個人對全球困境的貢獻。

國際佛光會紐約協會為蔡榮豐頒發星雲大師的墨寶，會長陳澄慧為印度希望之村捐贈圖書、...
國際佛光會紐約協會為蔡榮豐頒發星雲大師的墨寶，會長陳澄慧為印度希望之村捐贈圖書、書包等文具用品。(記者邢易霖／攝影)

印度 聯合國 法拉盛

上一則

紐約市最大 露天美食集市Smorgasburg 4月5日回歸

下一則

保護公共治安 列市府工作重點

延伸閱讀

印度國產光輝號戰機墜落 服役近8年首次墜機

印度國產光輝號戰機墜落 服役近8年首次墜機
紐約皇后區綁架嫌犯 FBI懸賞2萬捉拿

紐約皇后區綁架嫌犯 FBI懸賞2萬捉拿
中美直飛 川航、廈航再增班 首選洛杉磯、灣區、紐約

中美直飛 川航、廈航再增班 首選洛杉磯、灣區、紐約
紐約海南同鄉會春晚500人同歡 頒獎17學子

紐約海南同鄉會春晚500人同歡 頒獎17學子

熱門新聞

日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
六名華人將非法商品藏在包裝好的響尾蛇下面。(檢方提供)

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

2024-03-05 11:45

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...