蔡榮豐「印度希望之村」攝影展 紐約佛光山開幕

紐約佛光山道場舉辦蔡榮豐「印度希望之村：照見黝暗中的靈光」攝影展，住持與嘉賓剪綵慶祝開幕。(記者邢易霖／攝影)

紐約佛光山道場12日在皇后區法拉盛 舉辦台灣攝影師蔡榮豐的「印度 希望之村：照見黝暗中的靈光」攝影展，展示蔡榮豐於去年12月跟隨國際佛光會世界總會的覺誠法師，深入印度清奈的貧民窟所捕捉的32幅具有深意的照片。這些作品透過蔡榮豐的鏡頭藝術，揭示了即使在貧窮和困境中，人們仍能找到純樸的快樂和內心的光芒。

作為蔡榮豐認識50年的好友，資深媒體人許振輝代表蔡榮豐致詞時表示，作品展現人性的真善美和赤子之心，每一張照片都折射處「希望和光明」，即便是在貧困的生存條件下，他們依舊努力微笑面對著生活。透過蔡榮豐的鏡頭語言，見證了教育可以有力地改變人生，以及將人性光輝投射到世界各個角落。

國際佛光會東南亞區副秘書長覺誠法師介紹攝影作品。(記者邢易霖／攝影)

國際佛光會美東副祕書長永固法師與東南亞區副秘書長覺誠法師表示，此次攝影展既是視覺藝術的呈現，也是對「印度希望之村」教育計畫的認識提升，「出身不應成為受教育的阻礙」。

他們提到，星雲大師對印度兒童的教育寄予厚望，堅信教育是改變貧困命運的關鍵所在。因此，將當地原稱為「賤民村」更名為「希望之村」，象徵著當地孩童擁有光明的未來，並寄望教育能徹底改變貧困兒童的生活。佛光人致力在貧民區建設新房屋，傳遞平等主義精神，提升教育質量，關懷兒童的成長和生活需求，提供持續的幫助和支持。

國際佛光會紐約協會為蔡榮豐頒發星雲大師的墨寶，會長陳澄慧為印度希望之村捐贈圖書、書包等文具用品。印度佛光山加爾各答住持妙如法師、國際佛光會清奈協會會長Dr. Geetha、國際佛光會聯合國 發展委員會主任委員何美寶出席與會。攝影展即日起至24日(周日)，開放時間上午9時至下午5時，活動地址為法拉盛巴克萊大道154-37號。