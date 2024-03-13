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紐約市最大 露天美食集市Smorgasburg 4月5日回歸

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市最大的露天美食集市之一「Smorgasburg」，將在4月5日(周五)起回歸。(取自Smorgasburg X)
紐約市最大的露天美食集市之一「Smorgasburg」，將在4月5日(周五)起回歸。(取自Smorgasburg X)

紐約市最大的露天美食集市之一「Smorgasburg」，將在4月5日(周五)起重磅回歸，在曼哈頓下城、布碌崙(布魯克林)威廉斯堡、展望公園(Prospect Park)舉行，屆時將有許多新晉美食攤位和經典美食回歸。

據主辦方當前宣布的日期包括，4月5日(周日)在世界貿易中心(World Trade Center)的The Oculus、4月6日(周六)布碌崙威廉斯堡的Marsha P. Johnson州立公園，以及4月7日(周日)在展望公園內，更多日期和信息將在之後公布。

主辦方透露，目前已有超過70個攤位參加，每個攤位都經過精挑細選，擁有自己的特色，食物包括燒烤、甜甜圈、飲料、海鮮餐等，由於選擇非常多樣，建議大家空腹前來；除美味的食物外，還能體驗到充滿活力的音樂、DJ、藝術裝置和手工藝品。

「Smorgasburg」最初於2011年5月作為布碌崙跳蚤市場(Brooklyn Flea)的衍生活動推出，多年來為世界各地數百家食品供應商提供了平台，如今成為紐約客喜愛的美食集市之一；主辦方表示，通過這個平台，很多供應商取得了成功，發展成實體店、餐廳等，使得多個品牌得以蓬勃發展。

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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