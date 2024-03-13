同酬日集會 籲縮小工資差距

眾多女性組織12日在市政廳舉行集會，紀念第18個同酬日。(取自市長辦公室)

眾多女性組織12日在市政廳舉行集會，紀念第18個同酬日(Equal Pay Day)。紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)和市長亞當斯(Eric Adams)均出席活動。集會組織者指出，紐約市在實現男女同酬方面還任重道遠。尤其對亞裔 、非洲裔、西語裔和原住民 女性而言，薪酬差距更為顯著。

同酬日的設立是為了紀念女性必須工作至該年度的哪一天，才能賺得上一年度男性的平均收入。相比於20年前，今年的活動提前了40天舉行。儘管紐約州在全國男女薪酬差距排名中位列第三小，維權人士仍然認為，要達到完全的薪資平等還須付出更多努力。據組織者，紐約州女性的薪資差距為12%，即全職工作的男性每賺得1元，女性則只能賺到88分。

對於亞裔、非裔、西班牙裔及原住民女性來說，這一薪酬差距更加明顯。「婦女的命也是命」(Ain't I a Woman)運動組織者張月恆表示，在華人女性較多的護工行業，同工不同酬的現象仍較為嚴重；「同工不同酬是我們整個社會制度的問題。雖然直接受害者是女性，但長期來看，它同樣會殃及到男性乃至整個社會」。

美國通訊工人協會(Communications Workers of America)1180部的主席米德爾頓(Gloria Middleton)表示在許多機構中，男性的薪資都超過了相同職稱的女性；「如果我們能與市議會合作，讓這些機構審核他們的統計數據，並尋找提高女性薪酬的方法，將會是紐約市的一大進步」。

市議會進步黨團副主席羅薩(Carmen De La Rosa)表示，「我們每從女性的口袋中拿走1元，就是在她們的孩子、家庭以及她們的社區中拿走1元。這是一種經濟上的不公。」

支持者認為，儘管紐約州的薪資透明法(Wage Transparency Law)有助於推進薪資平等，但也僅是杯水車薪。薪資透明法於2022年11月生效，要求雇主在招聘廣告中明確載明職位的薪資範圍，該範圍應包括具體的年薪或時薪數字。