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華裔共和黨候選人 訪世報談理念

記者高雲兒／紐約報導
多位競選民選官員的華裔共和黨參選人12日拜訪世界日報。圖左起為陳學理、朱雅婷、張宗智、王紹權、 廖安怡。(記者高雲兒／攝影)
多位競選民選官員的華裔共和黨參選人12日拜訪世界日報。圖左起為陳學理、朱雅婷、張宗智、王紹權、 廖安怡。(記者高雲兒／攝影)

三名將在今年競選民選官員的華裔共和黨參選人王紹權、陳學理、朱雅婷12日訪問世界日報，得到了社長張宗智的接待；他們表示，競選並不為謀求政治生涯，只是無法忍受紐約當下的現狀，想提高紐約居民生活質量，使他們獲得本應得的公共服務。

對於首次競選的三人，他們均表示，原因是無法忍受紐約市的現狀：高犯罪率、教育不公平、因為無證移民導致預算削減。將參選第11選區州參議員的亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人、Place NYC共同創辦人朱雅婷更是直言，目前民選官員出台的政策和選民意願有錯位和脫節的現象。

多年參與教育話題的朱雅婷表示，98%的亞裔仍然依賴公立學校，而她和陳學理以及王紹權都是得益於上了公校，才逐漸實現美國夢的，因此堅守特殊高中考試制度尤其重要。

將作為共和黨和保守黨參選第17區州參議員的陳學理說，當他11歲來美時，官員們都要求他們作為亞裔努力讀書、做得出色，「但是現在他們說太多亞裔學生在特殊高中了，無法容納，那你為什麼不投錢另外建一個呢？」

朱雅婷表示，部分原因在於紐約市因無證移民導致預算削減，「目前花在無證移民上的花費是每天每家庭388元，很多納稅家庭甚至一天都賺不了那麼多，而這些無證移民花的都是納稅人的錢，但我們現在反而要犧牲納稅人應該享有的服務」。

在犯罪問題上，三位參選人表示了更加強烈的不滿。華裔前美國海軍陸戰隊隊員和紐約警察局退休警佐(Sergeant)陳學理從警27年，於2020年退休，而契機就是無現金保釋法，「我當時當警察25年，逮捕了200多人，我可以保證我在街上是有用的，我會和很多商家交流，了解他們的情況，但是新保釋法出來的時候，我們就知道，城市要亂了。」

他批評「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)讓警察的處境雪上加霜，「現在警察甚至都不想和人們說話，因為你得花10分鐘寫一份報告」。

將參選第40選區州眾議員的共和黨華裔王紹權說，法拉盛王子街和大學點附近的治安愈加糟糕，幾乎三天兩頭發生偷竊和搶劫，而因為新保釋法的關係，罪犯無法得到懲罰；作為醫生，王紹權表示，「現狀是社會病了，我們要給解藥」。

三位表示，當下民眾的心聲是努力結束紐約的非法移民危機狀態、恢復紐約州教育系統的公平性以及降低犯罪率；他們會為此努力。

三名將在今年競選民選官員的華裔共和黨參選人王紹權、陳學理、朱雅婷12日訪問世報，...
三名將在今年競選民選官員的華裔共和黨參選人王紹權、陳學理、朱雅婷12日訪問世報，得到了社長張宗智的接待。左為王紹權，右為張宗智。(記者高雲兒／攝影)

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