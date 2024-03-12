反建86街遊民所 民代、社區16日組大規模抗議

寇頓和莊文怡16日組織大規模抗議，反對建86街遊民所。(寇頓辦公室提供)

南布碌崙 州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)宣布，將於16日組織一次大規模集會和一列車隊，抗議計畫在布碌崙(布魯克林)86街2501號建設遊民 所，預計將有數千人和數百輛汽車參加此次抗議活動。

據悉，這個庇護 所的開發商已向市樓宇局提交文件，要求建造一座擁有32間客房並附帶社區設施的酒店。市府計畫將其用作150名單身男性庇護所，其中許多人患有毒癮或心理健康問題。

寇頓說，這是一個在錯誤地點進行的錯誤項目。對於一個庇護所來說，這是一個糟糕的位置，因為它位於主要商業區，周圍都是住宅區，靠近教堂、清真寺和學校。這對於遊民和當地居民都沒有好處，應該建造永久的可負擔住房並提供必要的服務，而不是讓貪婪的開發商致富。

莊文怡表示，不能在學校、老人中心和日托中心附近建造庇護所，而是應該專注於解決無家可歸的根本原因，應該建造更多可負擔住房，擴大城市的心理健康服務，並創造更多就業機會，幫助社區遊民建立自己的生活。她鼓勵社區所有居民都出來參加集會，呼籲永遠停止建造這個庇護所。

據了解，一份反對這個庇護所的請願書，已經在網上徵集了2萬8000萬個簽名，並在紙上收集了2萬個簽名。

此次抗議將於本月16日下午2時，在布碌崙25大道交86街處舉行。民眾可就此次抗議相關的問題，致電(315)641-9578。