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孟昭文 為皇后區爭到1310萬聯邦資金

記者高雲兒／紐約報導
紐約皇后區的國會眾議員孟昭文11日宣布，作為眾議院撥款委員會的資深成員，她為皇后區爭取到約1310萬元的聯邦資金，用於皇后區的15個政府部門項目和社區公益項目。(孟昭文辦公室提供)
紐約皇后區的國會眾議員孟昭文11日宣布，作為眾議院撥款委員會的資深成員，她為皇后區爭取到約1310萬元的聯邦資金，用於皇后區的15個政府部門項目和社區公益項目。(孟昭文辦公室提供)

紐約皇后區的國會眾議員孟昭文11日宣布，作為眾議院撥款委員會的資深成員，她為皇后區爭取到約1310萬元的聯邦資金，用於皇后區的15個政府部門項目和社區公益項目，其中包括新的社區中心、防洪系統、警方設備等；孟昭文表示之後將會持續為皇后區居民爭取資金，以提高居民的生活品質。

據了解，總計1314萬7629元的聯邦資金，將有逾160萬元撥給美國菲裔協會(NaFFAA)，用於在木邊(Woodside)購置一個多文化、多功能社區中心；150萬元撥給位於法拉盛的YMCA青年會，用於建造新的社區中心，為皇后區居民提供多種服務；逾120元撥給紐約市警察局，用於購買包含救生設備的腰帶式外傷包(belt-worn trauma kits)，以便警察在皇后區幫助受傷的人。

100萬元給紐約市環保局，用於建造防洪管理系統，以解決法拉盛洪水問題；85萬元用於升級法拉盛自助社區服務(Selfhelp)老人中心機構的基礎設施；55萬元撥給皇后區公共住房社區基金(Public Housing Community Fund) ，主要是為了給公共住房Pomonok Houses的居民改善兒童遊樂場。

50萬元撥給皇后區地區檢察官辦公室的懸案部門(Cold Case Unit)，用於進行DNA測試升級，以鑑定人骨；50萬元用於法拉盛的皇后區植物園購置新的溫室，以提供更多服務等。

孟昭文表示，「我將永遠不會停止為皇后區奮鬥，努力從華府爭取資源，以改善當地居民的服務、安全和生活品質。我期待著這些重要項目的推進，並希望它們能服務我們的社區。」

皇后區 法拉盛 孟昭文

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