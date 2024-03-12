紐約海南同鄉會春晚500人同歡 頒獎17學子

紐約海南同鄉會舉行2024年新春聯歡晚會。(同鄉會提供)

已有83年歷史的紐約海南同鄉會，近日在布碌崙 舉行了2024年新春聯歡晚會，各界嘉賓和海南鄉親共約500人參加了這次晚會。海南同鄉會在活動中向17名優秀海南學子頒獎，並向一對迎來60周年鑽石婚的老夫婦致敬。

在此次新春聯歡會上，海南同鄉會會長吳詩釗首先向大家送上新春的祝福，他表示，過去一年，海南同鄉會面對諸多壓力和挑戰，但始終不忘初心，秉持宗旨，在克服諸多困難後交出了滿意的答卷。2024年該會迎來83周年，他相信在廣大會員的支持下，該會將進一步發展和壯大。

中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱致詞時表示，紐約海南同鄉會80多年來熱心服務僑胞，積極參與社區事務、支持祖國建設和弘揚中華傳統文化。今年迎來美中建交45周年，他希望該會發揮影響力，繼續推動美中關係發展。

當晚，海南同鄉會向包括大學、高中、初中和小學學生在內的17名優秀海南學子頒獎。聚聲堂的孩子和學員們呈上了專業的演出，為晚會錦上添花。

州眾議員 鄭永佳、市議員莊文怡，州眾議員寇頓(William Colton)的代表賀立寧等出席了晚會。