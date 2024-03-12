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亞裔社區巡邏隊 羊頭灣維安 招新血

記者胡聲橋／紐約報導
羊頭灣亞裔社區巡邏隊在當地市議員支持下，定期開展巡邏。(巡邏隊提供)
羊頭灣亞裔社區巡邏隊在當地市議員支持下，定期開展巡邏。(巡邏隊提供)

成立於去年夏天的亞裔社區巡邏隊(Asian Community Watch)，目前每周三和周六在布碌崙(布魯克林)羊頭灣巡邏。據巡邏隊介紹，他們正準備招收更多隊員，也計畫延長巡邏的時間，爭取更好地為社區排憂解難。

亞裔社區巡邏隊目前的巡邏範圍主要包括兩個地區，一個是在U大道從東8街到東25街，那裡是許多華裔商家聚集的地方；另一個地區是國王高速路(Kings Highway)，範圍大致也是從東8街到東25街，那裡也有不少華裔居民。

巡邏隊員鄧銘賢說，每次和隊員一起出去巡邏都會覺得很有收穫，也為能幫到居民感到高興。隊員們出去巡邏，遇到最多的問題就是街邊華裔小攤販受其他族裔的欺負，小攤販向他們抱怨，經常有人從他們攤上拿了貨物就走，小攤販感到非常無助和委屈。巡邏隊員這時會要求小攤販第一時間報警，也勸告他們可以大聲呵斥，但最好不要和小偷動手。

巡邏隊在上街時看到老人摔倒了，就會馬上打911，叫救護車把老人送到醫院去接受檢查和治療；他們經常在Q線地鐵U大道站附近巡邏，幫助出現各種問題的地鐵乘客，比如幫助迷路和需要翻譯的地鐵乘客。他們巡邏時如果遇到丟失物品的居民，通常會主動幫忙打電話，幫居民找回失物。

現在，巡邏隊每周三的巡邏隊員大致為4、5個人，每周六的巡邏員則有6、7人。鄧銘賢說，儘管有時候天氣不好，大家依然會頂風冒雨去巡邏，有時甚至是開私家車去。巡邏隊和市警61分局和62分局已經建立了良好的關係，有時候，警察也會和他們一起上街巡邏。

亞裔社區巡邏隊得到了羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)的撥款支持。他們現在正通過各種社群媒體，也通過各種關係，邀請更多有志之士加入他們的行列。他們今年的計畫，就是進一步延長巡邏時間，更多與居民互動。有意者可電郵[email protected]，或致電電話(917)789-6084及(347)508-2871聯絡。亞裔社區巡邏隊辦公室地址：2111 Avenue U, Brooklyn, New York 11229。

羊頭灣亞裔社區巡邏隊冒雨上街巡邏。(巡邏隊提供)
羊頭灣亞裔社區巡邏隊冒雨上街巡邏。(巡邏隊提供)
羊頭灣亞裔社區巡邏隊在U大道巡邏。(巡邏隊提供)
羊頭灣亞裔社區巡邏隊在U大道巡邏。(巡邏隊提供)
羊頭灣亞裔社區巡邏隊在地鐵站巡邏。(巡邏隊提供)
羊頭灣亞裔社區巡邏隊在地鐵站巡邏。(巡邏隊提供)

亞裔 地鐵 華裔

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