國民兵地鐵查包 禁止配戴步槍
州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室10日確認，她已指示撤回此前為加強地鐵安全而部署的重型火力。霍楚要求，在執行檢查背包任務時，國民兵不得攜帶軍用級別的突擊步槍。
霍楚在周前部署750名國民兵，在地鐵站進行查包工作，其中多數士兵配備了M4卡賓槍(M4 Carbine)。這種軍用級突擊步槍與民用步槍AR-15不同，具備自動射擊功能。使用的5.56毫米子彈能穿透某些防彈裝備。這樣顯眼的大型武器立刻吸引了公眾的注意力。不少乘客表示因為這些武器的存在而感到不安，還有人質疑霍楚此舉是在將公共交通系統進行「軍事化」改造。
州長辦公室表示，在國民兵部署到位後，當即禁止了他們攜帶步槍。據觀察，7日仍有少數士兵攜帶步槍，但到了8日晚高峰時段，基本上已經沒有士兵配備步槍，而是更換為較為小型的武器。
M4卡賓槍是許多美國軍人及警察特戰單位的標準配備，包括紐約市警察局的「緊急勤務組」(Emergency Service Unit)和紐約州警都會配備這種武器。大中央車站(Grand Central)大廳、世界貿易中心(World Trade Center)、以及其他重要地點，經常能見到配備這些步槍的國民兵的身影。
在地鐵站部署國民兵並不是毫無先例，此前在九一一事件和1965年的紐約大停電期間，紐約也曾出現類似國民兵入駐地鐵站事件。國民兵成員雖非執法官員，但在犯罪發生時，他們有權拘留嫌疑人直至執法人員抵達。在地鐵安全方面，國民兵起到輔助作用，主要責任仍由紐約市警承擔。
霍楚尚未透露這些國民兵在地鐵執勤的具體時長。目前，94個「查包小組」正在全市136個地鐵站進行全天候檢查。市議長歐德思(Adrienne Adams)此前提出質疑，表示霍楚該舉措「治標不治本」。
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