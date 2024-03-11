寇頓莊文怡頒發2024傑出婦女獎

寇頓和莊文怡與獲得2024傑出婦女獎的華裔婦女合影。(記者胡聲橋／攝影)

為慶祝3月份的婦女歷史月(Women's History Month)，州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡10日在布碌崙 (布魯克林) 頒發2024傑出婦女獎，表彰那些為社區做出積極貢獻，以一己之力讓社區變得更好的婦女，近20名華裔 婦女獲獎，幾乎占了當天獲獎者的一半。

寇頓和莊文怡在班森賀的義大利 中心(Italian American Cultural Community Center)為40多名各族裔婦女頒發了2024傑出婦女獎，感謝她們一年來為社區做出的貢獻。今年的傑出女性獎分為商業、社區事務、文化、教育、政府、人道主義工作和義工七個類別的獎項。

寇頓在發言中說，婦女在現代社區中發揮著愈來愈大的作用，擔任的工作也愈來愈廣泛，不僅當教師和護士，也當警察和消防隊員，婦女的作用和成績必須得到認可。寇頓說，莊文怡去年還是他的幕僚長，現在已經成為市議員，作為一個出色的女性，她會激勵更多婦女加入服務社區的高級別行列中。

莊文怡感謝了寇頓對她的培養，她說自己非常有幸服務社區，她也希望政府部門出現更多女性，各行各業湧現更多女性專業人員。展望未來，她認為女性仍須進一步爭取自己的權益，從而為大家建設一個更加美好的社區。

目前正參選布碌崙49選區民主黨選區領導人的謝曉瓊(Joyce Xie)對自己獲獎感到高興和自豪。她說，現在有很多女性活躍於不同的專業領域，顯示出卓越的才華。有的女性身兼數職，她們除了工作外，在家中既要照顧孩子又要照顧老人，的確非常不容易。她說獲獎會激勵她繼續努力為社區和家長服務。

獲獎的華裔女性還有羅蔡麗莎(Lisha Luo Cai)、劉海倫(Helen Lau)、袁燕春(Erica Yuan)、余君蓮(Junlian Yu)等。