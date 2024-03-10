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增電車充電樁…市議會通過多項環保立法

記者張心╱紐約報導
紐約市議會日前通過多項綠色環保法案，要求在全市加裝電車充電樁。(市府提供)
紐約市議會日前通過多項綠色環保法案，要求在全市加裝電車充電樁。(市府提供)

紐約市議會日前通過多項綠色環保法案，要求在全市加裝電車充電樁，並強制郵輪由加柴油改為充電型，減少空氣汙染和噪聲排放。

隨著家用電車在全市數量的增多，市民對充電樁普及的需求度也逐漸增加。由布碌崙(布魯克林)市議員紀思庭(Justin Brannan)提出的Intro 17-B號法案，就要求市府在停車場加裝充電樁，強制市消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)在其授權的、擁有十個及以上停車位的車庫中，安裝電車充電裝置(EVSE)。

該提案在以高票通關，規定市消費者和勞工保護局自新法生效後，在其授權的20%的停車位中安裝充電樁；到2035年時，在其授權的40%的停車位中安裝充電樁。此外，未能進行充電樁安置的停車場，也需要及時上報給市府研究並發布公開報告，詳細解釋為何沒有引入充電設備。

紀思庭指出，電車是引領紐約市走向科學未來的基礎，如果缺乏市議會的立法支持，駕駛者將很難自覺從使用化石燃料變為使用電車。「新法案將使充電樁得到普及，確保無論市民在城市哪裡生活和工作，都能夠方便的使用充電裝置。」

另一名布碌崙市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)提出的郵輪充電提案，也在當日高票通過市議會審核。根據Intro 4-A號法案，所有具有岸電能力的郵輪，在有可用的岸電連接且安全可行的情況下，必須放棄加柴油改為連接岸電。「郵輪行業通常在海水中造成嚴重汙染，新法案將保證市民生活在乾淨的空氣和水資源環境」。

布碌崙 紐約市 勞工

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