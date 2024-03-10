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地鐵增警力被批 州長禁國民兵攜突擊步槍

記者劉梓祁╱紐約報導
在地鐵協助巡察的國民兵，目前已被下令不得攜帶軍用突擊步槍。(美聯社)
在地鐵協助巡察的國民兵，目前已被下令不得攜帶軍用突擊步槍。(美聯社)

由於紐約市地鐵攻擊案增加，州長霍楚(Kathy Hochul)日前增派千名州警與國民兵，與市警(NYPD)共同巡查及檢查背包；然而，因於大量身著軍裝的民兵手持步槍執勤，引來部分乘客及警方高層不滿，霍楚表示已下令要求其不得攜帶軍用突擊步槍。

日前州府宣布派遣750名國民兵和250名州警，在市內地鐵中巡邏及檢查乘客背包，其中國民兵備有重型武器，如「M4制式步槍」和其它防身裝備，但有市民指其破壞安全感，且市警高層批評說地鐵站台似「戰場」。為此，霍楚下令國民兵檢查乘客背包時，不得攜帶軍用級別的突擊步槍。

根據州長辦公室發言人，此命令在「部署國民兵進行背包檢查後」立即下達。在此之前，自6日加強執法消息公布後，有大量媒體和乘客指軍用武器在地鐵內易引發恐慌。當前，在曼哈頓大中央車站(Grand Central Terminal)等站點，執勤士兵已未有攜帶長槍。

該禁令亦被一線執勤的國民兵確認，且有人表示自己隸屬於「帝國盾牌特遣部隊」，其主要負責紐約市的軍事防禦，並定期向交通樞紐部署成員。非營利組織「監控科技監督計畫」創辦人卡恩(Albert Fox Cahn)表示，無論國民兵攜帶何種武器，其都是「令人不安的」象徵。

卡恩說，若公共交通軍事化執法成為常態，其將造成負面且不可逆的影響。「紐約公民自由聯盟」負責人利伯曼(Donna Lieberman)亦認為，公共交通系統被視為「戰區」，是基於恐懼而非事實的「非必要過度反應」。她強調，軍事武器會令乘客感到緊張、事態升級和刺激犯罪，而非提升安全感。

紐約國民兵發言人指，部署在地鐵站內進行背包檢查的士兵受到軍方規則約束，儘管其在自衛或保護他人的情況下可被授權使用致命武力，但沒有權力對嫌犯進行逮捕，僅能拘留直到警方到達。

此前，市警巡邏長切爾(John Chell)在社交媒體發文稱，市內交通系統已變成「戰場」領域，且背包檢查已是市警執行超過15年的「常規操作」。

國民兵 地鐵站 霍楚

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