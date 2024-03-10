華人聯合會5周年 創警民社安協會

華人聯合會宣布成立「警民社安協會」，將在布碌崙華社展開巡邏工作。(華人聯合會提供)

美國紐約華人 聯合會日前在布碌崙 (布魯克林)8大道 華人酒樓舉行成立5周年慶祝晚宴，多個市警分局警官、民選官員以及社區領袖等上百人與會；該會當晚也宣布成立「警民社安協會」(Blue Community Relationship Association，簡稱BCRA)，將會在社區展開巡邏工作，促進華社的安全。

據會長陳繼華介紹，華人聯合會於2018年由一群關心華人社區的民眾所創立，以「團結一心、服務社區」為宗旨，通過一系列的活動，促進紐約華人的凝聚力，讓他們的聲音在主流社會中被聽見、訴求被政府所了解，以此捍衛華人的權益。

第一常務副會長陳旭當晚宣布BCRA的成立，耗時了一年多的時間籌備，最終選出議長李志誠擔任隊長；「成立警民社安隊是為了捍衛華人的權利，確保我們生存的立根之本」，他表示，BCRA也會成為警方和社區的溝通橋梁，鞏固雙方的關係。

理事長黃啟旺表示，BCRA目前將以在布碌崙華社推展巡邏工作為主要目標，維護當地社區的治安，很榮幸獲得布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)、屬下服務華社的66、72、62、以及68分局的支持；他指，目前一共已招到40多名隊員，來自各行各業，他們將在警員需要幫忙時提供支援，例如做翻譯、幫華裔民眾報警等，因此會常出現在8大道華社。

保衛家園的安全有賴於當地居民的參與，黃啟旺呼籲更多有能力的民眾踴躍報名，有興趣加入者，可撥電(718) 300-3832、或造訪會所布碌崙72街881號洽詢。

當日州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、麥凱維，以及中國駐紐約總領館領事趙新星、王程等人出席。