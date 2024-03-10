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反24小時工作制 家庭護理員再抗議

記者劉梓祁／紐約報導
家庭護理員獲馬泰表彰，宣布將再絕食抗議24小時工作制。(記者劉梓祁╱攝影)
家庭護理員獲馬泰表彰，宣布將再絕食抗議24小時工作制。(記者劉梓祁╱攝影)

在8日國際婦女節當日，曼哈頓華埠市議員馬泰(Christopher Marte)在位於曼哈頓華埠東百老匯的辦公室前，為數十位共同反對24小時工作制的家庭護理員頒發表彰；後者表示，將在本月20日於市政廳前發起絕食抗議，以要求相關提案獲得通過。

自兩年前上任以來，馬泰曾多次在市議會提出廢除24小時工作制，並數次領導華人業者在市政廳外抗議。根據當前規定，護理員可全天候工作，但酬勞以13小時計算。反對者認為，此安排不夠人道並為護工帶來身心危害，因其受工作性質所限，無法在餘下11小時內獲得足夠且連貫的休息時間。

據輔助健康護理研究所(PHI)統計，在紐約市內，近90%的家庭護理員為女性，且多數為移民並年齡較長。數據顯示，有超過一半業者年齡超過45歲，另有近10%的人年齡在65歲或以上。馬泰頒獎時表示，希望以此作為她們多年為權益奮鬥的見證，並鼓勵反對者繼續抗議，以改變不公和惡劣的工作環境。

數十位獲獎護工的代表宋桂花表示，經過近十年的抗議、遊行和示威，護理行業的工作環境依然沒有改變，且許多認為遭到工資盜竊的同行亦未獲得補償；因此，華人反對24小時工作制團體，將在20日中午於市府外「被迫」開始絕食抗議，以引起各部門對此事的重視。

儘管市議會多次成為職責對象，但其發言人德薩穆斯(Rendy Desamours)表示，反對者誤導業者，因護理員薪酬主要由醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)管理，後者則由州政府負責。德薩穆斯還說，引導大眾相信該問題能在市府解決或會「適得其反」。

兩年前，馬泰曾在議會提案，要求實行12小時工作制，但並未進入投票環節。日前他再次提出「Intro. 61號」議案，規定雇主僅能於每日為護工分配半日工作，且每周加班時間不得超過10小時。馬泰表示，該提案在較早版本基礎上做出許多修訂，如允許工作時長增加，但若超過每周56個小時，雇主需提前兩周通知並獲得護工書面同意。

馬泰認為，此問題並非州級事務，因僅有紐約市有此現象，且提案在發出前已經議會律師起草及審核。此前，市議長歐德思(Adrienne Adams)多次成為反對者指責對象，而她在日前提出獲通過議案，呼籲州議通過提高護理員工資的提案，並表示若僅取消24小時工作制，將對雇主和業者「造成嚴重後果」。

市立大學(CUNY)預測指，家庭護理員數量在2028年將達到70萬人，而2018年僅為44萬人。

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