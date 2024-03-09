簡歷造假被逐出國會 桑托斯「捲土重來」參選

桑托斯在X發文，將競選紐約第一選區國會議員席位。(取自X)

因履歷造假等醜聞，在去年底被驅逐國會的前眾議員 桑托斯(George Santos)，借助拜登 總統宣講國情咨文的「熱度」，同時段宣布自己將參選紐約第一選區國會議員，誓言將重新拿回屬於自己的席位。

就在眾人昨晚將目光聚焦在拜登的國情咨文演講之時，桑托斯選擇在總統發言期間，發布自己的「再度參選感言」，表示將競選紐約第一選區國會議員席位，對戰現任共和黨 國會眾議員拉洛塔(Nick LaLota)。

「今晚，我想宣布，我將重返政壇，在國會第一選區向拉洛塔發起挑戰」，桑托斯在X平台發文稱，自己懷著開放的心胸來參加拜登的演講，親眼目睹一位軟弱無能的總統向美國人民傳播謊言，「為了美國人民，我願意犧牲自己，再度為國家而戰」。

桑托斯也在貼文中形容拉洛塔是「浪蕩子」和「頭腦空空」，稱自從自己從國會第三選區眾議員的位置下來後，紐約就再沒有真正的保守派代表了；「我迫不及待與拉洛塔展開辯論，並為了國家興亡和共和黨榮譽而奮鬥」。

對此，拉洛塔發表聲明稱，「為了提高國會的門檻，為了讓一個有病的騙子承擔後果，我帶頭要求開除桑托斯。我會在第一選區國會議員黨內初選中擊敗他的」；他目前所代表的該選區在紐約長島，涵蓋蘇福克郡(Suffolk County)的中部及東部，包括漢普頓(Hamptons)等富裕的社區。