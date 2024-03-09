我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

簡歷造假被逐出國會 桑托斯「捲土重來」參選

記者張心／紐約報導
桑托斯在X發文，將競選紐約第一選區國會議員席位。(取自X)
桑托斯在X發文，將競選紐約第一選區國會議員席位。(取自X)

因履歷造假等醜聞，在去年底被驅逐國會的前眾議員桑托斯(George Santos)，借助拜登總統宣講國情咨文的「熱度」，同時段宣布自己將參選紐約第一選區國會議員，誓言將重新拿回屬於自己的席位。

就在眾人昨晚將目光聚焦在拜登的國情咨文演講之時，桑托斯選擇在總統發言期間，發布自己的「再度參選感言」，表示將競選紐約第一選區國會議員席位，對戰現任共和黨國會眾議員拉洛塔(Nick LaLota)。

「今晚，我想宣布，我將重返政壇，在國會第一選區向拉洛塔發起挑戰」，桑托斯在X平台發文稱，自己懷著開放的心胸來參加拜登的演講，親眼目睹一位軟弱無能的總統向美國人民傳播謊言，「為了美國人民，我願意犧牲自己，再度為國家而戰」。

桑托斯也在貼文中形容拉洛塔是「浪蕩子」和「頭腦空空」，稱自從自己從國會第三選區眾議員的位置下來後，紐約就再沒有真正的保守派代表了；「我迫不及待與拉洛塔展開辯論，並為了國家興亡和共和黨榮譽而奮鬥」。

對此，拉洛塔發表聲明稱，「為了提高國會的門檻，為了讓一個有病的騙子承擔後果，我帶頭要求開除桑托斯。我會在第一選區國會議員黨內初選中擊敗他的」；他目前所代表的該選區在紐約長島，涵蓋蘇福克郡(Suffolk County)的中部及東部，包括漢普頓(Hamptons)等富裕的社區。

今年36歲的桑托斯在去年1月任職紐約第三選區國會議員，但在同年5月被控電匯欺騙、洗錢、盜竊公共資金、對國會虛假陳述等13項罪名，之後又增加至23項聯邦控罪，將於今年9月再度過堂。桑托斯於2023年12月1日被國會驅逐，成為美國史上第六位遭驅逐的眾議員。

桑托斯宣布自己將重返政壇，在國會第一選區向拉洛塔發起挑戰。(美聯社)
桑托斯宣布自己將重返政壇，在國會第一選區向拉洛塔發起挑戰。(美聯社)

眾議員 拜登 共和黨

上一則

紐約客談／權錢交易 紐約遊說痼疾難根治

下一則

UA3慈善晚宴 市議長到場領獎

延伸閱讀

「老頭老喬」掰掰 拜登嗆辣演說展現力量

「老頭老喬」掰掰 拜登嗆辣演說展現力量
阿富汗陣亡美軍之父怒吼打斷拜登國情咨文 遭帶離與逮捕

阿富汗陣亡美軍之父怒吼打斷拜登國情咨文 遭帶離與逮捕
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了
遭多項罪名指控 被驅逐議員桑托斯誓言「捲土重來」

遭多項罪名指控 被驅逐議員桑托斯誓言「捲土重來」

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40
受害者Alva聯合多位華人於1日舉辦記者會，呼籲更多的受害者出來作證。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元

2024-03-02 01:30

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了