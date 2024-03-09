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「同意之城」 遭疑惡化治安 市規畫局反駁

記者張心／紐約報導
「同意之城」將在4月或5月於市議會受審，待市議員們投票後正式生效。(取自視頻會議)
「同意之城」將在4月或5月於市議會受審，待市議員們投票後正式生效。(取自視頻會議)

紐約市長辦公室8日舉行「少數族裔媒體圓桌會議」，邀請市規畫局(Department of City Planning)主任加洛尼克(Dan Garodnick)介紹「同意之城」(City of Yes)計畫；當被問及社區居民最關心的「商家入駐是否會加劇治安惡化」時，他認為空置住宅反而更危險，稱該政策目的是希望把城市往安全的方向推進。

「同意之城」最早是市長亞當斯(Eric Adams)提出的願景，並在去年成型為具體政策，擬啟用城市內的閒置用地，放寬土地利用分區限制，為各類型小商家提供靈活入駐便利，最終刺激經濟和消費發展。

加洛尼克表示，經過為期近一年的商討和修改，「同意之城」計畫已在6日，以11票比1票的優勢，獲得了市規畫局委員會的通過，並將在4月或5月於市議會投票通過後正式生效。

然而，自「同意之城」細節披露以來，便在各社區委員會宣講會上遭到民眾質疑；皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧、法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得等皇后區第七社區委員會成員，就批評新政策會使本就糟糕的治安更加惡化。

對此提問，加洛尼克對本報記者表示，他認為導致惡化治安的是「鬼區」(Dead Spaces)，而非新商家進駐，在市府看來，閒置城市住宅和商業用地，才會對周圍鄰居帶來更大的安全隱患；「我們設計政策的目的，是希望利用閒置空間，幫助小商家打破分區限制，進而刺激經濟發展，這也是為了將城市往更安全的方向推進。」

但他並未回答，「同意之城」執行部門是否會在未來和市警(NYPD)、地方檢察官辦公室等執法及司法單位合作，處理該政策帶來的社區治安、管理混亂等後續影響問題。

「同意之城」目前已送往市議會審核，更多相關信息可參考https://reurl.cc/aLjRM9。

對於紐約市的「同意之城」計畫是否會惡化社區治安，市規畫局表示，空置住宅反而更危險...
對於紐約市的「同意之城」計畫是否會惡化社區治安，市規畫局表示，空置住宅反而更危險。圖為此前亞當斯發表市情咨文。(取自市長辦公室)
市規畫局主任加洛尼克介紹「同意之城」計畫。(取自視頻會議)
市規畫局主任加洛尼克介紹「同意之城」計畫。(取自視頻會議)

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