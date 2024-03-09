獲華裔支持 鄭永佳宣布競選連任

鄭永佳(坐者右四)8日在多名華裔民眾的支持下，宣布獲得共和黨提名競選連任。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)第49選區共和黨 州眾議員鄭永佳8日在多名華裔 民眾的支持下，於8大道華社召開記者會，宣布獲得共和黨提名競選連任；他在兩年前打敗政治老將、前州眾議員白彼得(Peter Abbate)，其目前也宣布獲得民主黨支持，競選同個職位，這將是兩人二度對壘。

鄭永佳當日在國王郡共和黨俱樂部(Kings County Republican Party)主席巴爾西米安(Richard Barsimian)、保守黨代表狄鐘琪、以及華裔支持者的陪同下召開記者會；巴爾西米安表示，共和黨俱樂部只推出一名參選人，而能勝任這個職位的只有鄭永佳，別無他人。

擔任鄭永佳辦公室幕僚長的Soya Radin稱，鄭永佳雖是政治新人，卻對公眾服務相當熱忱，每個走進辦公室求助的人都能直接跟他溝通和提訴求，「這絕對是史無前例的」；服務社區的這一年多來，他們如同社區機構，除傾聽民眾需求外，就算無法幫上忙，也會轉介至能夠解決問題的機構或單位，「這都歸功於鄭永佳的用心，他真的是有心在服務社區的議員。」

鄭永佳表示，過去一年多來，很多居民現身他的辦公室門前，面臨著很艱難的問題，可他與其他議員不一樣，「我的門為他們敞開，並發揮我最大的力量幫助解決問題」；針對白彼得宣布回歸政壇，鄭永佳表示，「我的對手此前在這個工作崗位上已有30年，如今75歲，而照顧選區民眾是個棘手的工作，我希望他可以選擇去享受人生。」

一名華裔支持者表示，鄭永佳所提的政治理念，如保障公眾安全、全力資助紐約市警、推進更多特殊高中、支持SHSAT、資優班等，都符合大部分華人 選民的訴求；而支持鄭永佳的理由，不僅是認為其曉得華人移民的掙扎、或因共和黨籍便盲目跟隨，更多的是看到他上任以後的用心，「我們在座的華人支持者，很多都是曾到他辦公室求助的人，真的感覺到被重視」。