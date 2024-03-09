廢瓶罐回收價 州眾議員提案增加

走在紐約市華社街頭，無論是曼哈頓的華埠還是皇后區的法拉盛，時常看到在垃圾桶中翻找廢舊空瓶的華人長者身影。(陳家齡提供)

最新調研顯示，由於疫情 的衝擊和無證客的湧入，低收入 移民的生活變得更加艱難，許多人開始在街頭拾荒以賺取微薄生計；州眾議員格利克(Deborah Glick)近日提案，要求州府將廢品回收價格從當前的5分提高到10分，並將酒瓶、果汁盒和奶茶飲料杯等也納入回收清單，給予廢品回收者更多盈利空間。

走在紐約市華社街頭，無論是曼哈頓的華埠 還是皇后區的法拉盛，時常看到在垃圾桶中翻找廢舊空瓶的華人長者身影。「我經常看到許多老人整夜不休息，不放過每個路口的垃圾桶，仔細撿出還算完好的空瓶、空罐子，擦拭一下裝進袋子裡拿回去換錢。」華埠社區人士陳家齡關注此問題許久，感慨於低收入人群生活的不易，時常同華埠街頭拾荒的長者攀談，了解他們的生活情況。

「我喜歡喝健怡可樂，基本上每天都要喝四、五罐，後來就習慣性把罐子存起來，每次積攢幾百個，拿去給華埠拾荒的長者。」陳家齡覺得，一個人的力量太小，這些華人的生活又太不易，於是他開始和當地民代溝通，希望能夠將廢瓶回收的價格提升，「按照當前的5分回收價，沒人願意把瓶子積攢起來，而是直接丟棄更方便，所以我提議將價格提高到25分。」

在格利克的提案中，目前擬議的每個廢瓶價格在10分，但陳家齡覺得已經是一項不易的進步，畢竟這是該價格40年來首次提升，也代表政府開始真正關注「長者拾荒」問題；「我讚賞格利克的提案，也希望最終能夠在州立法機構通過。」

根據非營利機構「我們拾罐」(Sure We Can)的最新統計，目前以收廢瓶為生的拾荒者，平均時薪為5元，僅為紐約市最低時薪的三分之一。此外，拾荒的主要為年齡在50歲到65歲的長者，其中60%為移民，大多數人都無固定住所。