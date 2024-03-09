我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

廢瓶罐回收價 州眾議員提案增加

記者張心／紐約報導
走在紐約市華社街頭，無論是曼哈頓的華埠還是皇后區的法拉盛，時常看到在垃圾桶中翻找廢舊空瓶的華人長者身影。(陳家齡提供)
走在紐約市華社街頭，無論是曼哈頓的華埠還是皇后區的法拉盛，時常看到在垃圾桶中翻找廢舊空瓶的華人長者身影。(陳家齡提供)

最新調研顯示，由於疫情的衝擊和無證客的湧入，低收入移民的生活變得更加艱難，許多人開始在街頭拾荒以賺取微薄生計；州眾議員格利克(Deborah Glick)近日提案，要求州府將廢品回收價格從當前的5分提高到10分，並將酒瓶、果汁盒和奶茶飲料杯等也納入回收清單，給予廢品回收者更多盈利空間。

走在紐約市華社街頭，無論是曼哈頓的華埠還是皇后區的法拉盛，時常看到在垃圾桶中翻找廢舊空瓶的華人長者身影。「我經常看到許多老人整夜不休息，不放過每個路口的垃圾桶，仔細撿出還算完好的空瓶、空罐子，擦拭一下裝進袋子裡拿回去換錢。」華埠社區人士陳家齡關注此問題許久，感慨於低收入人群生活的不易，時常同華埠街頭拾荒的長者攀談，了解他們的生活情況。

「我喜歡喝健怡可樂，基本上每天都要喝四、五罐，後來就習慣性把罐子存起來，每次積攢幾百個，拿去給華埠拾荒的長者。」陳家齡覺得，一個人的力量太小，這些華人的生活又太不易，於是他開始和當地民代溝通，希望能夠將廢瓶回收的價格提升，「按照當前的5分回收價，沒人願意把瓶子積攢起來，而是直接丟棄更方便，所以我提議將價格提高到25分。」

在格利克的提案中，目前擬議的每個廢瓶價格在10分，但陳家齡覺得已經是一項不易的進步，畢竟這是該價格40年來首次提升，也代表政府開始真正關注「長者拾荒」問題；「我讚賞格利克的提案，也希望最終能夠在州立法機構通過。」

根據非營利機構「我們拾罐」(Sure We Can)的最新統計，目前以收廢瓶為生的拾荒者，平均時薪為5元，僅為紐約市最低時薪的三分之一。此外，拾荒的主要為年齡在50歲到65歲的長者，其中60%為移民，大多數人都無固定住所。

在市府2019年的統計中，全市有4000名到8000名收瓶人，但這一數字如今可能更高，因為許多低收入群體，還未從疫情的打擊中找到生存之道。「加上新來的無證客加入，如今撿瓶子這份『工作』也變得競爭激烈。」不願意透露姓名的拾荒者表示。

據統計拾荒的主要為年齡在50歲到65歲的長者，其中60%為移民，大多數人都無固定...
據統計拾荒的主要為年齡在50歲到65歲的長者，其中60%為移民，大多數人都無固定住所。(陳家齡提供)
由於疫情的影響和無證客的湧入，低收入移民的生活變得更加艱難，許多人只得在街頭撿廢...
由於疫情的影響和無證客的湧入，低收入移民的生活變得更加艱難，許多人只得在街頭撿廢瓶賺取微薄生計。(陳家齡提供)

低收入 華埠 疫情

上一則

改善老人孤獨 紐約州擴大AI機器人使用

下一則

地鐵攻擊大提琴手女嫌 再因偷竊被捕

延伸閱讀

遭多項罪名指控 被驅逐議員桑托斯誓言「捲土重來」

遭多項罪名指控 被驅逐議員桑托斯誓言「捲土重來」
緊鄰華埠 芝移民收容所幼童確診麻疹

緊鄰華埠 芝移民收容所幼童確診麻疹
趙美心、劉雲平 初選獲高票位列第一

趙美心、劉雲平 初選獲高票位列第一
灣區聯邦眾議員席位 前議長裴洛西篤定晉級

灣區聯邦眾議員席位 前議長裴洛西篤定晉級

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40
受害者Alva聯合多位華人於1日舉辦記者會，呼籲更多的受害者出來作證。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元

2024-03-02 01:30

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了