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增地鐵警力 市議長歐德思質疑治標不治本

記者范航瑜／紐約報導
歐德思表示，改善地鐵治安，州府應該將重點放在增加社會服務上，而非光增加警力。(美聯社)
歐德思表示，改善地鐵治安，州府應該將重點放在增加社會服務上，而非光增加警力。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布計畫，將派遣1000名國民警衛隊成員和州警，協助地鐵巡邏和隨身行李檢查，對此市議長歐德思(Adrienne Adams)7日提出質疑，表示增派警力「治標不治本」，州府應優先解決當下地鐵安全危機的「根本原因」。

歐德思表示，要解決該問題應該找到根本原因，而非一昧在地鐵系統中增加警力；她提到近日有媒體報導，一些遊民裹著毯子、赤腳站在地鐵站內，「為這些人提供的服務到哪裡去了？我希望能夠看到州府為紐約市提供更多資金，防止人們多次犯罪，這才應該是我們工作的重心。」

對於州府在去年曾撥款10億元在提升心理健康服務，對此市議會發言人表示，州府應該持續將重點放在社會服務，而不是單單增加警力；不過根據州府6日提升地鐵安全的五項計畫中，還包括預計總投資為2000萬元，在增派警力的同時，組建十個心理健康工作團隊，為地鐵執法提供協助。此外還將在地鐵駕駛監控室車廂加裝攝影機，方便地鐵工作人員追蹤犯罪分子，同時將設計一套新系統，標記地鐵慣犯並提供給地區檢察官，禁止被定罪的攻擊慣犯搭地鐵。

此前市長亞當斯(Eric Adams)曾不斷為地鐵增加警力，但最終也面臨警力短缺的困境，以至於2024年前兩個月地鐵犯罪率急劇上升，亞當斯近日則宣布，將會派遣94個「查包小組」在全市136個地鐵站全天候檢查；根據市警局的統計，全市20%的地鐵犯罪案件都是由地鐵慣犯造成的。

MTA曾於2021年宣布在全市472個地鐵站安裝監控攝像頭，並預計在2025年底前，每輛地鐵車上都將安裝安全攝像頭，但目前該計畫仍未被實現。

歐德思表示霍楚應單優先解決當下地鐵安全危機的「根本原因」。(記者范航瑜／攝影)
歐德思表示霍楚應單優先解決當下地鐵安全危機的「根本原因」。(記者范航瑜／攝影)

地鐵站 亞當斯 心理健康

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