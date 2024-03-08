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削預算致校餐質量差 曲怡文反映後獲改善

記者顏潔恩／紐約報導
經曲怡文反映後，市教育局目前已恢復部分過去受歡迎的學校菜單。(曲怡文辦公室提供)
經曲怡文反映後，市教育局目前已恢復部分過去受歡迎的學校菜單。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)8大道州參議員曲怡文日前收到多所高中學生的投訴，指出自公校經費削減後，午餐質量也下降到令人堪憂的地步；曲怡文7日表示，她將此情況反映給市長亞當斯(Eric Adams)、市教育局總監班克斯(David Banks)後，目前當局已恢復部分以前受歡迎的學校菜單。

根據聲明，亞當斯在去年底宣布削減公校經費後，緊接著市教育局便改變了學校午餐的菜單；而自2月8日開始，曲怡文辦公室陸續收到一些學生寄來的學校午餐照片，不僅食物質量差、毫無食慾，甚至還有明顯發霉的乳製品和水果。

曲怡文表示，她也曾在公校高中上過學，且現在是一名公校學生的母親，作為一名「過來人」，她看到學校提供這類質量的食物，理解學生寧願挨餓都不想在學校吃午飯的心情；因此在得知有關情況後，馬上聯繫了更多學生，讓他們提供各自學校餐食的照片。

在收集完所有材料後，曲怡文於2月20日致信給亞當斯、班克斯，對學校提供劣質午餐作出嚴厲的指責，並強調低收入家庭的學生更需依靠學校午餐獲得一天所需的營養，可當前的質量令人難以接受，要求當局立即採取措施；曲怡文隨後也將午餐照片曝光給紐約市媒體報導，經過幾周的協商後，當局終於在7日宣布恢復部分以前受歡迎的學校菜單。

「我要確保孩子們擁有一個健康和安全的學習環境，這也包括確保當局提供健康、有營養的午餐，作為母親，我無法接受孩子們在學校挨餓一整天」，曲怡文表示，孩子們值得更好的午餐，將會持續觀察公校的午餐質量，呼籲學生若再遇到相似問題，連同照片和信息發送至其辦公室的電郵[email protected]

公校 亞當斯 教育局

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