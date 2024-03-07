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尼布恩合唱團開唱 演繹台灣多元文化

紐約訊
尼布恩合唱團將舉行美東巡迴演出，17日在台灣會館。（尼布恩合唱團提供）
尼布恩合唱團將舉行美東巡迴演出，17日在台灣會館。（尼布恩合唱團提供）

來自台灣高雄的尼布恩合唱團，將於17日(周日)在位於皇后區法拉盛的紐約台灣會館舉辦美東巡迴音樂會，本次活動由台灣會館、佛教慈濟基金會紐約分會、大紐約客家會、北美洲台灣婦女會紐約分會、大紐約台灣同鄉會和紐約台灣青商會共同主辦。

成立於2017年的尼布恩合唱團，「尼布恩」取自布農語「牙齒」之意，隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會。成員來自高雄六龜、寶來、桃源地區喜愛合唱之青少年。指揮陳俊志、鋼琴盧舒涵、林憶涵、聲樂指導許家倫，希望藉由音樂的連結，讓在地青年聚焦故鄉，回饋鄉里。並將在地特色，如原住民、閩南、客家、及台灣新住民音樂，採集保存並重新編曲演繹，冀能在文化保存上盡一份心力。

此次音樂會不僅是尼布恩合唱團與主辦單位的合作，更是台灣文化在國際舞台上的展現，藉此機會讓更多國際觀眾認識台灣的音樂多樣性，並提升台灣的國際形象。尼布恩合唱團將於18日(周一)受邀至康乃爾大學進行文化交流演出，與康乃爾大學音樂系學生進行交流。他們還將於20日(周三)，參與與紐約慈濟大愛人文中心合作舉辦的國際難民音樂分享會，進一步展示台灣音樂文化的多樣性，並促進國際文化交流。

此次合唱團美東巡迴音樂會，將於17日(周日)下午2時30分至4時，在紐約台灣會館演出，不需門票但要線上登記座位，更多資訊請上https://nibunchorus.eventbrite.com

尼布恩合唱團將舉行美東巡迴演出，17日在台灣會館。（尼布恩合唱團提供）
尼布恩合唱團將舉行美東巡迴演出，17日在台灣會館。（尼布恩合唱團提供）

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