布碌崙圖書館之夜 邀民眾「衝出黑暗」

布碌崙公立圖書館今年的「圖書館之夜」以「衝出黑暗」為主題,將於16日舉辦。圖為過去在中央圖書館舉辦的圖書館之夜。(取自BPL官網)

布碌崙 (布魯克林)公立圖書館 (簡稱BPL)自2017年推出「圖書館之夜」(Night at The Library)後,收穫積極反饋,如今成為每年都會舉行的年度活動之一;今年主題為「衝出黑暗」(Out of Darkness),將於16日(周六)回歸,屆時將有圍繞該主題的工作坊、小組討論等,鼓勵人們遇到困難時要迎面而上,而非逃避問題。

該年度活動自最初推行以來,每年吸引數以千計的民眾參與,去年配合紐約慶祝嘻哈音樂誕生50周年,圖書館推出相應的內容令更多人了解嘻哈音樂的歷史和表演方式,並伴隨許多耳目一新的表演。

BPL藝術和文化部的副總裁László Jakab Orsós表示,隨著新冠疫情 的陰霾散去,今年的圖書館之夜主題定為「衝出黑暗」,再適合不過;屆時有小組討論、辯論、各類表演等環節,旨在透過系列節目,鼓勵參與者勇於面對挑戰,持續以誠實、好奇的態度面對人生或人性上的各種艱難時刻,此外他們將邀請專家提供講座,所有人都可以參加,「這些指導會幫助參與者正視和應對不光彩的時刻,從中了解到自身所處的環境和世界,迎難而上而不是退縮。」

表演方面,今年由布碌崙威廉斯堡藝術聯盟(Williamsburg Art Coalition)的National Sawdust擔任主嘉賓,還有Bread and Puppets、Holland Andrews,以及DJ Zenon Marko等。

圖書館之夜將於16日晚上7時至隔日凌晨2時進行,地點是布碌崙中央圖書館,地址是布碌崙大軍廣場(Grand Army Plaza)10號,更多消息可訪https://www.bklynlibrary.org。