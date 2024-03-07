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布碌崙圖書館之夜 邀民眾「衝出黑暗」

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙公立圖書館今年的「圖書館之夜」以「衝出黑暗」為主題，將於16日舉辦。圖為過去在中央圖書館舉辦的圖書館之夜。（取自BPL官網）
布碌崙公立圖書館今年的「圖書館之夜」以「衝出黑暗」為主題，將於16日舉辦。圖為過去在中央圖書館舉辦的圖書館之夜。（取自BPL官網）

布碌崙(布魯克林)公立圖書館(簡稱BPL)自2017年推出「圖書館之夜」(Night at The Library)後，收穫積極反饋，如今成為每年都會舉行的年度活動之一；今年主題為「衝出黑暗」（Out of Darkness)，將於16日(周六)回歸，屆時將有圍繞該主題的工作坊、小組討論等，鼓勵人們遇到困難時要迎面而上，而非逃避問題。

該年度活動自最初推行以來，每年吸引數以千計的民眾參與，去年配合紐約慶祝嘻哈音樂誕生50周年，圖書館推出相應的內容令更多人了解嘻哈音樂的歷史和表演方式，並伴隨許多耳目一新的表演。

BPL藝術和文化部的副總裁László Jakab Orsós表示，隨著新冠疫情的陰霾散去，今年的圖書館之夜主題定為「衝出黑暗」，再適合不過；屆時有小組討論、辯論、各類表演等環節，旨在透過系列節目，鼓勵參與者勇於面對挑戰，持續以誠實、好奇的態度面對人生或人性上的各種艱難時刻，此外他們將邀請專家提供講座，所有人都可以參加，「這些指導會幫助參與者正視和應對不光彩的時刻，從中了解到自身所處的環境和世界，迎難而上而不是退縮。」

表演方面，今年由布碌崙威廉斯堡藝術聯盟(Williamsburg Art Coalition)的National Sawdust擔任主嘉賓，還有Bread and Puppets、Holland Andrews，以及DJ Zenon Marko等。

圖書館之夜將於16日晚上7時至隔日凌晨2時進行，地點是布碌崙中央圖書館，地址是布碌崙大軍廣場(Grand Army Plaza)10號，更多消息可訪https://www.bklynlibrary.org

圖書館 布碌崙 疫情

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