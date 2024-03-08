布碌崙南區華社 文藝表演慶新年

州參議員曲怡文辦公室、布碌崙南區超過20個華社組織舉辦「2024南布魯克林農曆新年慶典」。(曲怡文辦公室提供)

由布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文辦公室、布碌崙南區超過20個華社組織舉辦的「2024南布魯克林農曆新年慶典」活動，日前在班森賀的96初中禮堂舉行，上百名民眾、社區領袖、民選官員齊聚一堂，欣賞一系列中華文藝表演，當日也有大量的免費好禮贈送，現場氣氛十分愉悅歡樂。

由105小學生帶來的中華傳統表演。(記者顏潔恩 / 攝影)

當日禮堂座無虛席，上百名華裔 家庭、耆老出席，參與這項盛會；曲怡文表示，很開心獲得許多社區組織的贊助，準備各種家電用具、煮菜套裝、龍年吉祥物等禮物回饋給社區，祝福大家健康、平安、快樂開啟新的一年。

除了贈品派送外，當日多個抽獎環節也讓幸運兒將24K足金金龍擺件、蘋果電子產品等帶回家；活動也獲得包括華人 策劃協會布碌崙分會、松柏之家多元化服務中心、紐約親子互助會、布碌崙華人聯合會、日落公園105小學等華社組織的大力支持，有長者合唱團、小學生帶來的中華傳統舞蹈等表演助興。

62分局局長劉志強、聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等民選官員也到場祝賀；「華裔美國人是勤勞、注重家庭、尊老愛幼的族裔，且對美國做出很多貢獻，很榮幸可以在華人重視的佳節裡一起慶祝」，舒默表示，將會推動立法政策，歡迎更多華裔美國人來到紐約。