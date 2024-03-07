法拉盛12日領事服務 嘉惠60歲以上長者

為更好地服務領區內中國公民，中國駐紐約總領事館將於12日(周二)上午10時至下午1時在皇后區法拉盛 大帝國成人日間活動中心受理60歲以上中國公民護照換發、中國籍兒童旅行證申請和健在證明。

受理辦證範圍及要求：為1964年3月及以前出生的60歲以上中國公民提供護照換發服務；適用於即將到期或有效期不足一年的因私護照換發；已過期但不超過三年的因私護照也可申請換發；若因私護照仍有效但缺少空白簽證 頁，同樣支持換發申請；為中國籍兒童辦理旅行證，僅限從未有旅行證者申請旅行證以及為現持旅行證有效期不足六個月者申請換發旅行證；辦理健在證明，民眾需提前在中國駐紐約總領事館官網上詳細填寫「在境外居住人員領取養老金資格審核表」。

護照及旅行證必須提前在領事館官網預約才可辦理，按照系統提示輸入個人信息並選擇預約辦證時間段，未經預約的申請恕無法受理。預約時提供的個人信息需與所持證件信息一致，民眾當天可以攜帶預約號來現場，節省到領事館送件的過程。

預約系統於即日開通，各時段名額有限，請盡早預約；每人限預約1次，如有多人一並前來現場辦證，請按照實際辦證人數分別預約；預約成功後，請按預約時間段提前到達辦證地點。以下是預約網址，護照換發，https://www.wenjuan.com/s/Y7fMzyf/#。旅行證換發，https://www.wenjuan.com/s/RFJfmeG/#。旅行證首次辦理，https://www.wenjuan.com/s/JFBRZfq/#。

具體辦理詳情，可瀏覽官網，https://reurl.cc/bDbAml或者發電子郵件至[email protected]諮詢。活動時間，12日(周二)上午10時至下午1時。法拉盛大帝國成人日間活動中心地址為132-29 Blossom Ave。