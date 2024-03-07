我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

法拉盛12日領事服務 嘉惠60歲以上長者

記者邢易霖 / 紐約報導

為更好地服務領區內中國公民，中國駐紐約總領事館將於12日(周二)上午10時至下午1時在皇后區法拉盛大帝國成人日間活動中心受理60歲以上中國公民護照換發、中國籍兒童旅行證申請和健在證明。

受理辦證範圍及要求：為1964年3月及以前出生的60歲以上中國公民提供護照換發服務；適用於即將到期或有效期不足一年的因私護照換發；已過期但不超過三年的因私護照也可申請換發；若因私護照仍有效但缺少空白簽證頁，同樣支持換發申請；為中國籍兒童辦理旅行證，僅限從未有旅行證者申請旅行證以及為現持旅行證有效期不足六個月者申請換發旅行證；辦理健在證明，民眾需提前在中國駐紐約總領事館官網上詳細填寫「在境外居住人員領取養老金資格審核表」。

護照及旅行證必須提前在領事館官網預約才可辦理，按照系統提示輸入個人信息並選擇預約辦證時間段，未經預約的申請恕無法受理。預約時提供的個人信息需與所持證件信息一致，民眾當天可以攜帶預約號來現場，節省到領事館送件的過程。

預約系統於即日開通，各時段名額有限，請盡早預約；每人限預約1次，如有多人一並前來現場辦證，請按照實際辦證人數分別預約；預約成功後，請按預約時間段提前到達辦證地點。以下是預約網址，護照換發，https://www.wenjuan.com/s/Y7fMzyf/#。旅行證換發，https://www.wenjuan.com/s/RFJfmeG/#。旅行證首次辦理，https://www.wenjuan.com/s/JFBRZfq/#。

具體辦理詳情，可瀏覽官網，https://reurl.cc/bDbAml或者發電子郵件至[email protected]諮詢。活動時間，12日(周二)上午10時至下午1時。法拉盛大帝國成人日間活動中心地址為132-29 Blossom Ave。

法拉盛 皇后區 簽證

上一則

紐約客談／人心壞了 恐導致社會癌變

下一則

曼哈頓華埠地下餐館 暫不能申請戶外用餐

延伸閱讀

杜濤眼科中心矯正兒童近視權威

杜濤眼科中心矯正兒童近視權威
美國紐約溫州同鄉會 新春晚會千名僑胞與會

美國紐約溫州同鄉會 新春晚會千名僑胞與會
紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡

紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡
詐新州7旬婦數萬元 法拉盛華男被捕

詐新州7旬婦數萬元 法拉盛華男被捕

熱門新聞

紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持