班森賀治安不靖 62分局長：打擊盜竊不手軟

62分局局長劉志強與華社舉行警民會，強調打擊商店盜竊。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)帶領數名警員，於近日與班森賀華社代表舉行了一次警民會，討論了令華裔 商家頭疼的盜竊問題。劉志強強調，警方了解華裔商家的關切，對商店盜竊問題絕不會手軟。

近日，位於班森賀海灣公園路(Bay Parkway)的一家華人超市 發生了一起一名華女 涉嫌盜竊的事件，華女僅付了部分商品金額後離開，遭商家攔下並報警。警察查看了監控錄像並詢問華女後，就將她放走，導致商家不滿。

警民會上劉志強解釋，警察的執法都是有紀錄的，他查看了當時的錄像，也向當事警察了解過情況，該名華女當時解釋，她是從事家庭護理的，為了分清帳目，將貨品分開付錢，當天她先結了自己所買物品的帳，準備再到門口挑些水果後，再返回付剩餘物品的錢。

劉志強說，監控錄像也顯示，該名華女確實沒有離開水果攤的範圍。不過超市人員表示，華女剛被抓時說，兩盒未付費的藍莓是在其他店裡買的，但老闆告訴她，這種藍莓只有該店出售，這名女子才無話可說。

海灣公園路華商會會長李志波說，這幾年來，華人商家一直在反映盜竊問題，頗感頭疼，這也是這起疑似盜竊事件起爭議的背景。對此，劉志強強調，警方在對待盜竊問題上沒有盜竊金額的限制，也沒有盜竊次數的限制，警察到了現場，如果發現證據確鑿，不管盜竊物品的金額是2000元還是20元，不管嫌疑人是第一次行竊還是慣偷，警察都會依法逮捕。

警方建議，如果商家通過錄像發現有人在店裡多次行竊，一定要把相關證據交給警方。與此同時，店家也可以與警方和檢方合作，加入「非法侵入商家通知」(Merchants Trespass Notice)項目，將慣犯列為黑名單，以後在店裡再次發現此人，店家可以直接通知警方抓人。警方還強調，如發現不法行為，店家應先口頭警告，然後報警，但不要與顧客發生肢體衝突。

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心負責人羅添福、行政總裁伍燕珊、州眾議員寇頓(William Colton)辦公室幕僚長賀立寧等參加了這次警民會議。