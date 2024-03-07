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華女騎電動滑板車遭撞 送醫不治

記者邢易霖 / 紐約報導
一名63歲華婦6日騎電動滑板車出行，遭一輛左轉車撞倒，送醫不治。圖為事發路段。(NYPSP提供)
一名63歲華婦6日騎電動滑板車出行，遭一輛左轉車撞倒，送醫不治。圖為事發路段。(NYPSP提供)

根據紐約市警第109分局消息，皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)與布拉森大道(Blossom Ave.)交界處，6日上午11時左右發生一起車禍，一位正騎電動車的華裔老人，被一輛準備左轉進入布拉森大道的本田CRV車輛撞倒。隨即傷者緊急送往醫院，但最終搶救無效，宣告死亡。

警方初步調查表示，一名82歲的女子駕駛一輛本田CRV，當時她正在大學點大道上行駛，在轉向布拉森大道時，撞倒了一名正在騎電動滑板車(Scooter)的63歲華裔女子藍梅盈(MeiYing Lan，音譯)。事故中，電動滑板車被從後面同方向駛來的車輛撞上。

據悉，急救人員及時趕到現場，將傷者送往長老會皇后醫院搶救。目前，該女子已宣布死亡。警方表示，肇事者仍留在現場。事故尚未逮捕任何人，調查仍在進行中。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副隊長李啟基表示，在紐約繁忙的道路上，意外隨時會發生，雖然不少地方都設有專用單車道，但其實道路上的設計隱藏著很多危險，這些單車道基本上沒有安全設施。

李啟基還說，由於行人很多時候不會注意箭頭，只是看燈號，紅綠燈上指示左轉或右轉車輛通行的設計，造成不少人車爭路的情形，應該改善。此外，他也建議民眾不要因為貪圖一時方便，就使用電動滑板車出行，認為其存在很大的安全隱患；李啟基說：「騎電動滑板車，就好像跟死神做朋友。」

大學點 本田 華裔

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