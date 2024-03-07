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哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

記者邢易霖 / 紐約報導
曾志穎駕照上的姓名拼音似乎經過圖片編輯軟件修改，從ZhiYing(志穎)更改為Yalin(雅琳)，但簽名部分依舊保留為ZhiYing。(友人提供)
曾志穎駕照上的姓名拼音似乎經過圖片編輯軟件修改，從ZhiYing(志穎)更改為Yalin(雅琳)，但簽名部分依舊保留為ZhiYing。(友人提供)

紐約市警察總局近日確認，上月27日在哈德遜河發現的女浮屍，是華埠「詩情畫意」藝術學校的校長曾志穎；她此前涉嫌用「曾雅琳」的名字捏造身分與背景故事，與近20名華人建立借貸關係，被指詐騙，總涉及金額高達600萬元，據了解，目前死因仍待確認。

根據警方消息，27日上午8時30分左右警方接獲報案，在哈德遜河53號碼頭附近發現一具漂浮的女屍，地點位於肉品加工區(Meatpacking District)附近。警方表示，當該女子從水中被撈起時，她已無意識且沒有任何反應，身上沒有明顯的外傷痕跡，同時也未攜帶任何身分證明。

而近20名華人本月1日在法拉盛召開記者會，表示疑受到「曾雅琳」詐騙，她先與受害人交好、取信他們之後，透過編造的身分與背景故事，與他們建立借貸關係；據受害人指出，「曾雅琳」原定於上月27日要歸還部分款項，但卻於同日失聯，受害人才意識到恐遭詐騙，向警局報案。

曾志穎的遺體於近日被送到殯儀館，在消息公布後，曾遭詐騙的受害者們前往殯儀館，親眼確認了死者正是他們認識的「曾雅琳」，不過現場未看到死者家屬。

一名受害者表示，他們確認，躺在殯儀館的死者就是此前涉嫌詐騙他們的華女「曾雅琳」，而根據殯儀館的工作人員，一位自稱曾志穎的「哥哥」，已經在4日辦完了所有手續，留下遺體而離開。

受害者擔心在曾志穎死後，詐騙案處理將受到影響，她的友人也表示，相信曾志穎的死並非自殺；對此協助多名受害者向警方報案曾志穎詐騙的律師吳仁達(Jenda Wu)表示，即便警方已確認死者身分，但目前死因仍未確定是否為自殺，「案子仍存在很多疑點」。

吳仁達說，目前仍有許多受害者拒絕站出來作證，警方難以蒐證，他擔心缺乏合作下案子恐怕難以繼續進行，不過吳仁達也會持續與市警保持聯繫，關注案件進展。

據了解，目前該案由市警專門處理金融犯罪的專案組負責，吳仁達說，受害者若想討回被騙的錢，單靠微信群聊溝通是遠遠不夠的，他鼓勵受害者們勇敢站出來，積極配合警方，通過提供證詞和信息來協助推動案件的進展。

根據殯儀館發布的訃告，曾志穎生於廣州市，2月27日逝世，享年49歲；不過根據警方報告及曾志穎的護照、駕照等身分證明文件，都標註她出生於1978年9月，按此計算，應為45歲。

日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

華人 華女 駕照

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