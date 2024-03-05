搖滾傳奇盧里德冥誕 太極拳恩師任廣義追憶

盧里德誕辰日紀念，生前太極恩師任廣義到場追憶。(記者劉梓祁／攝影)

作為世界文化與娛樂中心之一，紐約曾孕育了大量的傳奇搖滾樂團，並見證數不盡的經典作品問世，其中便包括地下絲絨(The Velvet Underground)樂團；然而，鮮為人知的是，樂團主唱盧里德(Lou Reed)生前曾是太極愛好者，因此在2日他的誕辰紀念當天，曾經的太極恩師與一眾好友齊聚悼念。

作為先鋒搖滾和實驗音樂的早期代表人物，1942年出生的盧里德以探索禁忌主題和都市生活而聞名，內容包括藥物濫用和性解放等，但不幸在生涯末期遭遇肝臟問題，於2013年去世。在下半生中，他對太極、瑜伽和冥想等身心實踐表現出濃厚興趣，並結識太極拳名家任廣義，兩人建立了藝術與武術的友誼。

在上城表演藝術公共圖書館 舉辦的紀念活動中，任廣義回憶說，在盧里德去世前12年間，兩人不僅從師徒變為密友，也見證了傳統武術對其身心帶來的變化。他說，兩人最初通過盧里德妻子相識，但彼時對搖滾了解甚少且不知對方是巨星，僅感覺其性格特殊和生活糜爛。

愛上太極拳 盧里德曾笑言：上輩子是中國人

任廣義仍記得，初見盧里德時，他的情緒波動明顯，時常演出完成後拒絕與人交談，且身體狀況不佳。儘管如此，隨著教學推進，盧里德開始要求增加課時和改為私人教學，並逐漸發展至每日都與任廣義練拳。自此，1965年生於中國山東的任廣義也獲得了「Master Ren」的稱號。

隨著教學深入，盧里德的身體狀況得到極大改善，不僅他驚訝於太極拳的作用，就連他的醫生也感到驚訝。任廣義記得，經過多年學拳，盧里德已能在演出後「吹著口哨」步入後台，給人「由內及外」的鬆弛感。由於師徒情深，盧里德曾一度笑言「上輩子是個中國人」，並開始把推廣太極拳當作目標之一。

自那之後，盧里德開始將太極元素加入進演出中，並邀請任廣義一同前往歐洲、亞洲等多地巡演。任廣義說，盧里德十分「講義氣」，不僅令自己登台超過200場演出，還在巡演中為自己提供等同團隊成員的待遇；更重要的是，讓全世界認識了太極拳。

1991移民 美國的任廣義，目前弟子中有大量知名人士。他說，雖未有機會見上盧里德最後一面，但仍記得後者在兩人最後一次聖誕聚會中表示命不久矣，並在其去世後收到盧里德特別錄製的影片，內容為在輪椅上打太極。後來，任廣義將部分盧里德的骨灰埋在後院樹下，作為兩人友誼和精神交流的永恆紀念。