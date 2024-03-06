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李汝干 接任美國華人博物館館長

記者許君達／紐約報導
生於華埠的第三代華人李汝干，被任命為美國華人博物館(MOCA)新館長。(MOCA提供，Karen Zhou攝影)
生於華埠的第三代華人李汝干，被任命為美國華人博物館(MOCA)新館長。(MOCA提供，Karen Zhou攝影)

位於曼哈頓華埠的美國華人博物館(MOCA)5日宣布，生於華埠的第三代華人李汝干(Michael Lee)將新任館長，任期從今年4月1日開始。

李汝干本科畢業於賓州大學東亞研究專業，並擁有紐約大學籌款和慈善事業碩士學位，是華人策劃協會(CPC簡稱華策會)、中央皇后學院特許學校(Central Queens Academy Charter School)和布碌崙(布魯克林)紅鉤倡議(Red Hook Initiative)的董事會成員。

在就職MOCA前，李汝干曾在紐約金融學院(New York Institute of Finance)擔任六年企業發展常務總監。在此之前，還曾擔任紐約市非營利教育服務機構Apex for Youth的執行董事，在他七年的任期內，Apex從每年預算40萬元、僅有150名學生的規模擴展到了擁有320萬元年預算、學生數量超過1000人的大型機構。此外，他還曾在美國華人精英團體「百人會」(Committee of 100)擔任發展總監。

李汝干的家族在曼哈頓華埠生活了三代，他本人也生於華埠。他表示，能有機會在距離祖父母早年撫養他的父親和他本人的地方僅相隔幾個街區的地方任職是一種榮幸。博物館利用展覽和社區活動講述華人移民的歷史故事、推廣紐約的多元文化色彩並展示華人社區的成就，他「迫不及待參與其中」，並希望將這座博物館打造成一個「我的孩子和後代都會參觀和珍惜的場所」。

MOCA及其管理層近年來不斷陷入與華埠監獄建設以及地產交易相關的社區風波之中，李汝干的華埠背景與根脈據悉是他被選為新館長的原因之一。MOCA董事會聯合主席Eric Lee表示，李汝干與社區的緊密聯繫和多元化背景有助於與社區重建信任。

華埠 華人 博物館

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