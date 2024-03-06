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法拉盛過渡性住房「玉蘭花園」建案 公布合作機構

記者鄭怡嫣／紐約報導
「玉蘭花園」效果圖。(取自「都市資源機構」)
「玉蘭花園」效果圖。(取自「都市資源機構」)

針對即將施工的皇后區法拉盛39大道133-04號的過渡性住房「玉蘭花園」(Magnolia Gardens)建案，擁有該片土地的亞洲人平等會(AAFE)5日公布合作夥伴名單，其中包括華人策劃協會(CPC)、法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)、紐約勵馨等，他們將提供轉介服務並參與社區外展計畫。合約及建案的更多細節與全面報告，預計將在一至兩周內公布。

根據亞平會及市府機構的公開數據，亞平會的合作方及運營方「都市資源機構」(URI)日前與市遊民服務局(Department of Social Services，簡稱DHS)簽署了合約，該項目合約的總金額在4億元左右，其中也包括運營成本，合約的起始及終止日期，分別為2023年7月1日至2055年6月30日，這也是該機構迄今與市府機構簽訂的最大一筆合約。

亞平會表示，帶有孩童的無家可歸家庭將在此住12至18個月左右，當他們在市遊民服務局系統時，將更容易通過獲得第八項租金補助券(Section 8 vouchers)，從而申請到永久的住所。「都市資源機構」的過往數據表明，通常，過渡性住房中的住戶平均在居住一年以後遷至永久住所。

亞平會此次公布的合作機構夥伴，包括華策會、法拉盛華商會、紐約勵馨、紐約兒童中心、大紐約地區韓國社區服務中心(KCS)、韓裔美國家庭服務中心、婦女之家、韓國社區服務、南亞社會服務委員會等，合作成員將提供轉介服務並參與社區外展計畫。

華策會皇后區社區服務主任吳明曉表示，該項目將優先支持歷史上被忽視的家庭，其中包括亞裔和移民家庭，幫助他們應對過渡性住房，提供文化服務。華商會首席顧問表示，市長亞當斯希望每個社區都能幫助解決紐約市的住房危機，「玉蘭花園」是解決方案的一部分，「但我希望我們的社區在這個項目中有發言權。這就是為什麼我與亞洲人平等會合作，確保此過渡性住房項目可以造福法拉盛和皇后區。」

州參議員劉醇逸也在5日表示，「玉蘭花園」是政府和非營利組織攜手合作、解決亞裔社區貧困和住房不穩定問題的典範，它旨在利用廣泛的支持服務網路，以文化敏感與本族語言，從而幫助許多有兒童的亞裔家庭。

法拉盛 亞裔 皇后區

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