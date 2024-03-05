任期最長州眾議員 維恩斯坦將退休

州眾議員維恩斯坦(右)將退休，支持市議員葉格(左)參選。(取自維恩斯坦X)

紐約州眾議員 維恩斯坦(Helene Weinstein)4日宣布，她將於今年年底任期結束後退休 ，並將成為州眾議會歷史上任職時間最長的女性議員。她的選區華裔人口眾多，與華社頗有互動的44區市議員葉格(Kalman Yeger)，據報導正尋求競選這個將空出的州眾議員席位。

代表第41選區的民主黨 州眾議員維恩斯坦現年71歲，已在眾議會任職近44年。維恩斯坦在一份聲明中，對選民、州府奧伯尼和布碌崙(布魯克林)辦公室的工作人員表示感謝。

維恩斯坦於1980年首次當選市議會第41選區議員，她當時接替的是父親老維恩斯坦(Murray Weinstein)的職位，該選區包括羊頭灣華社等地。身為民主黨人的維恩斯坦目前擔任州眾議會歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席，她同時也是規則委員會、婦女問題工作組和立法婦女核心小組的成員。

據報導，第44選區市議員葉格(Kalman Yeger)4日向媒體證實，他將參加今年的州眾議員選舉，競選維恩斯坦的職位。葉格是民主黨人，他擔任市議員的44選區，主要包括猶太人聚居區波羅園(Borough Park)，同時也包括日落公園和班森賀的一些華人聚居區。

葉格目前已經開始尋求選民的連署簽名。維恩斯坦對葉格參選表示支持，她說在決定退休後，就主動和葉格聯繫，鼓勵他參選州眾議員。她說葉格將是最好的繼任者，她認識葉格多年，覺得他是一名盡心盡職的公務員。

葉格從2018年起就在市議會任職，之前他在當地的社區委員會(Community Board)任職多年。他認為自己目前的市議員選區和州眾議會選區基本相似。如當選，他將把服務選民作為優先事項，期待更大規模地幫助社區。葉格表示，他參選的部分原因是州眾議員能帶來更廣泛的、全州範圍的變革。