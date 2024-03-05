華策會社區送暖 捐贈冬衣
華人策劃協會(CPC)日前在法拉盛社區首次舉辦捐贈冬季衣物活動，對所有社區民眾免費開放，在多家非營利機構的協助下，活動共為民眾提供了400多件免費衣物。
活動項目經理黃新豐(Emma Wong)介紹，活動僅啟動兩個小時，就吸引了大約62名民眾參與，共發放了150多件衣服。活動上準備的衣物種類多樣，包括厚外套、各種厚薄款式的毛衣、衛衣、防寒衣和冬季長褲等。此外，活動對於衣物的選取沒有數量限制，民眾可以根據自己的需要自由挑選。
黃新豐表示，希望能夠將所有衣物送至每一位需要的民眾手中。通過這次活動，他們期望能為社區的家庭和民眾提供實際幫助，讓每個人都有機會挑選到自己所需的衣物，共同迎接寒冷的天氣。
正在挑選外套的張女士表示，很高興可以看到社區舉辦這麼溫暖與有意義的活動，「這些外套質量很好，款式也很新，非常適合我。」並稱讚捐贈衣物的活動舉辦得很及時，提供的樣式有很多，她可以多挑選幾件衣服帶回家，以備不時之需。
一位年長的李先生挑選了一件溫暖的毛衣和一條合身的褲子。他說：「我自己去商店買衣服有些力不從心，這裡能讓我挑到既保暖又合身的衣服。」他對此次活動很滿意，並感謝組織者，因為活動不僅提供了物質上的幫助，更是讓他的心靈感到溫暖。
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