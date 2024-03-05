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維樂培參選26區州參議員 挑戰郭納德

記者胡聲橋／紐約報導
維樂培參選第26區州參議員，挑戰郭納德。(維樂培提供)
維樂培參選第26區州參議員，挑戰郭納德。(維樂培提供)

維樂培(Vito LaBella)近日宣布參選第26區州參議員，以共和黨和保守黨人的身分挑戰該區現任州參議員、民主黨人郭納德(Andrew Gounardes)。

維樂培在聲明中說，他知道這場選舉對他來說非常具有挑戰性，會非常艱難。他說，第26州參議會選區是一個不公正畫分的選區(gerrymander，又稱傑利蠑螈)，有意剝奪溫和派和保守派選民的權利，「民主黨通過將戴克高地(Dyker Heights)和貝瑞吉的保守地區，納入這一不僅是紐約市、而且是全國最自由派的選區來做到這一點。」

儘管如此，維樂培認為自己仍有希望獲勝。他說自己在州參議會第26選區生活，也在那裡長大，他對這個選區很有感情，他也會在這裡得到很多支持。回顧過去，他說自己在2022年第17區州參議員選舉中，僅以500票落敗。雖然競選第17區州參議員失敗，但他對自己的信心增強了。如果他當選，他將為該選區中的溫和派和保守派發聲。

維樂培在2017年結束32年的從警生涯後，選擇投身社區事務；2018年紐約市在前市長白思豪(Bill de blasio)的推動下陸續出台了針對亞裔學生的不公教育政策後，很多亞裔家長向他求助，他從那時起通過抗議取消特殊高中考試等活動，與亞裔社區建立了良好的互動關係，在亞裔社區也有不少支持者。

維樂培在去年第43區市議員的選舉中，在共和黨初選中輸給了譚瑩瑩，後來代表保守黨參加普選，不敵現任市議員莊文怡。

亞裔 參議員 紐約市

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