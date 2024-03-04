劉醇逸李榮恩聯文 講述賭場危害亞裔

近日州參議員劉醇逸和州眾議員李榮恩撰文稱，新賭場將對亞裔社區將造成不成比例的傷害。圖為劉醇逸(左起)、李榮恩、卡范納此前舉辦圓桌會議，討論賭場對亞裔社區的潛在危害。(記者張心／攝影)

紐約下州地區將發放三張賭場執照，競爭者眾，潛在地點包括法拉盛旁的花旗球場(Citi Field)和百利布朗士渡輪角(Ferry Point)等。而花旗球場的賭場計畫多次遭到亞裔 社區反對，近日州參議員劉醇逸和州眾議員李榮恩聯合撰文稱，新賭場將對亞裔社區將造成不成比例的傷害。

劉醇逸和李榮恩表示，大紐約地區的亞裔幾乎每天都被賭博廣告轟炸，不但在眾多亞裔乘坐的7號線地鐵出現，也在很多種中韓文媒體上出現，還有不少往返賭場的接送巴士出現在亞裔社區周圍；另一方面，許多賭場還會提供完善的語言服務以及誘人的獎金，「賭博在亞裔社區普遍存在，加上如此激進的廣告目標，很容易看出這個社區在賭博問題上受到不成比例的影響。」

他們表示，給紐約下州發放新的賭場牌照，無疑會加劇此問題，「特別是某些公司正在故意且毫不掩飾地瞄準亞裔社區」；文中稱，「雖然就這些新賭場將帶來多少收入進行了許多研究，但對於如果將這些賭場放在紐約市亞裔社區而可能產生的潛在有害影響，卻幾乎沒有研究。」

劉醇逸和李榮恩稱，因此他們曾和多機構合作，試圖做出相關研究，卻因為數據缺乏，只能作罷。他們表示，「在亞裔社區中，賭博是一個沒有被認真對待的問題」，而新賭場將導致亞裔的賭博成癮率增加、經濟困難和家庭關係緊張，對已處於高風險中的脆弱老年人和低收入 群體則可能有更大影響。

文中舉例，一名57歲的低收入華裔男子，曾每周花掉四分之一以上的薪水賭博，經過八年的以語言為基礎的治療、團體會議和精神科服務，才最終戒掉賭博，「如果新的賭場確實來到我們的社區，有一件事是顯而易見的：那些將從亞裔社區中獲利的大型賭場公司，以及負責監督、防治成癮的政府機構，必須提高他們的投資 ，以滿足這個歷史上一直被低估和受害的社區的需求。」

二位議員指出，這些投資將包括支持具有文化敏感性和語言能力服務的長期資金，以避免日益脆弱的亞裔社區受到進一步的傷害。