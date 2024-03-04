市議會估算本財年收入 多市府33億

市議會公布最新財政稅收預測，預計連續兩個財年的稅收收入比市府的預測多出33億元。市議長歐德思表示在接下來的預算談判中，將主推市府恢復圖書館等遭遇預算削減的公共服務的開支。(記者和釗宇／攝影)

市議會3日發布2月經濟與稅收預測報告，估算本財年紐約市 的經濟表現強勁，但預期增長可能會減速。而在稅收方面，市議會發布的數字比市府的預估數字高出了33億元，這意味著市議會在與市長亞當斯 (Eric Adams)進行預算 刪減談判時，未來將更加主動。

根據報告，市議會預測在2024財年，紐約市財政收入為743億元，而市長預算辦公室(OMB)的預測為730億元，而在2025財年的收入預測中，市議會的數字為770億元，市府為749億元。在連續兩個財年中，市議會版本的財政收入預測，比市府版本的總共多出了33億元。報告表示，存在差異的主要領域在於商業、地產和銷售稅收入，由於個人收入水平的增加，刺激了這些領域的業務與納稅額度增長。

市議會表示，如果報告的預測數字準確，將為紐約市在2024和2025兩個財年，分別帶來約13億和35億元的財政盈餘、以及平均每年5億5000萬元的預算缺口，這個水平較低而且處在可控範圍內。

市議會公布的財政預測與亞當斯市府此前一直宣稱的悲觀情緒有所衝突。市府2023年發布預測稱，紐約市在2024財政年度，將為安置無證客花費超過40億元，而到2025財年，預期支出與預期收入之間將存在71億元的缺口。

此前為平衡財政，市府已兩次刪減預算，導致公園、圖書館等公共服務水平打折扣，亞當斯甚至還威脅將減支的範圍擴大到警察等領域。不過，亞當斯今年2月曾宣布，由於經濟好於預期，因此取消了可能於今年4月開始的第三輪公共開支削減的計畫。

在公布報告後，市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，報告反映的情況意味著可以、也應該做出一些與此前不同的預算決定，以優先保護紐約市民的利益。

市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)表示，「比預期更加強勁的稅收收入將使我們能夠恢復一些原本不必要的預算削減，學前教育、市大(CUNY)以及圖書館等被削減的公共服務都需要談判以爭取恢復預算。」

市議會即將開始對2025財年初步預算案進行聽證，財政預測報告的發布將使市議會掌握更多主動權。歐德思發布聲明稱，在下一步的預算談判中，首要目標是將市府在去年11月第一輪預算削減中受到波及的公共服務盡可能恢復到原有水平，其中包括讓公共圖書館恢復一周七日的開放。