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皇后區里民大會 聚焦交通槍支問題

記者邢易霖／紐約報導
皇后區召開里民會，呼籲解決青少年交通安全和槍支暴力問題。(記者邢易霖／攝影)
皇后區召開里民會，呼籲解決青少年交通安全和槍支暴力問題。(記者邢易霖／攝影)

針對青少年交通違規及槍支暴力問題，州參議員劉醇逸及數十家社區組織日前在皇后區第173小學聯合召開里民會議，旨在尋找可行方案解決這兩大問題，並向受害家庭伸出援手。

劉醇逸表示，交通事故近來頻發，現行法律對於保障家庭及社區的安全還顯不足，未來將重新審議相關法規，重新界定酒後駕車的標準。此外，他希望透過教育和媒體宣傳，增加青少年對槍支安全儲存和使用的認識，預防意外和暴力事件的發生。

他還說，未來也將採取新措施來改善交通安全，其中包括在學校周邊等重要社區路段安裝交通疏導裝置，預防事故發生。

交通維權組織「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)聯合創始人譚女士在會議上講述了十年前女兒遭車禍喪生的經過，一位分心的駕駛員在左轉時撞倒了她的女兒，導致其在當晚不幸離世。她希望州府通過「薩米法」(Sammy's Law)，將紐約市的駕駛限速降至每小時25哩以下。並呼籲州府出台更多槍支管理政策，防止槍支暴力奪走年輕人的生命。

為了提高道路安全，皇后區的各組織代表還在會議中提出，對屢次違規的駕駛車輛安裝智能速度輔助設備，抑制魯莽駕駛及過快的車速，減少行車過程中的安全隱患，進而降低交通事故發生率。

代表們還建議通過安裝監控攝像頭或開發自動剎車等先進技術，輔助駕駛員的行車安全。同時，他們強烈呼籲加大法律執行力度，切斷槍支非法流通的途徑，並促請立法機構制定和強化槍械管理法規，特別是對於限制銷售槍支和高容量彈匣的法律。

報告顯示，每年因槍支暴力而喪生的兒童和青少年平均為63名，這一數字與2022年因交通事故喪生的兒童人數相近。

不少民眾希望對屢次違規的駕駛者車輛安裝智能速度輔助設備，目的是抑制魯莽駕駛及過快...
不少民眾希望對屢次違規的駕駛者車輛安裝智能速度輔助設備，目的是抑制魯莽駕駛及過快的車速，減少行車過程中的安全隱患。(記者邢易霖／攝影)

槍支 皇后區 紐約市

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