唱衰中國經濟發展 中領館批言論不實

中國駐紐約總領館副總領事錢進表示，中國國民經濟整體回升向好。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領館近日向媒體介紹中國經濟現狀，認為輿論「唱衰」中國經濟言論不實，期盼美中經貿在未來繼續互利共贏。

中國駐紐約總領館副總領事錢進表示，近期美國輿論中充斥中國「經濟失速論」、「動力不足論」、「拖累全球論」，不斷「唱衰」中國經濟發展前景，但這與事實相去甚遠；「總的來看，中國經濟在2023年頂住了外部壓力、克服了內部困難，國民經濟整體回升向好，高質量發展紮實推進。」

他舉例稱，在剛剛過去的龍年春節，中國國內遊客出遊總花費達到了6326億元人民幣，較疫情 前2019年同期增長了7.7%。春節檔的電影票房達到80億元人民幣，打破了歷史紀錄。而在今年元旦，中國國內旅遊出遊也達到1億3500萬人次，同樣比2019年同期增長了9.4%，都顯示出中國內部經濟活力在疫情後穩步復甦。

他認為，中國國家主席習近平和拜登 總統的「舊金山 會晤」具有重要意義，如果持續渲染「中國威脅論」、拉長制裁清單等，將與「舊金山共識」背道而馳，影響美中關係的恢復和發展。建議兩國企業規避政治因素干擾，攜手合作共贏。也希望美中兩國妥協管控分歧，推動務實合作，為兩國經貿合作創造良好的環境。