我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

市議會擬禁市府設庇護所居住時限

記者張心／紐約報導
市議會提新案禁市府驅逐無證客，亞當斯恐無更多經費支持。(市府提供)
市議會提新案禁市府驅逐無證客，亞當斯恐無更多經費支持。(市府提供)

皇后區家具店老闆自行經營三所收容所的事件引發各界關注，紐約市議會近日召開公聽會，將矛頭指向市長亞當斯(Eric Adams)，並推出新提案，嚴禁市府對庇護所設定逗留時限，遭到市長反駁，擔心恐成預算「黑洞」。

多名市議員在公聽會上批評市府，認為民眾自行經營非法收容所，根源在於亞當斯政府推出的「無情」驅逐令；市議會副議長阿亞拉(Diana Ayala)表示，市府有責任想辦法令無證客過上有尊嚴的生活，而非頒布庇護所逗留時限這種「殘酷的」規定，令想要重建家園的人們，不得已生活在水深火熱中。

紐約市執法機構近日在對皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)某家具店進行搜查時，意外發現其後方建築的地下室內住了74名無證客男子，他們輪流睡在40多張床鋪上並共用兩個廁所。該收容所由47歲的家具店老闆、塞內加爾移民薩爾(Ebou Sarr)經營，他還計畫在布朗士舊復敦圖書館(Old Fordham Library)內開設第三間收容所。

阿亞拉等議員們認為，無證客們不得已才必須生活在這種不安全的環境中，擬提案暫停市府當前頒布的30天及60天庇護所逗留時限政策，並嚴禁未來市府再次出台類似政策。

此舉獲得了市主計長蘭德(Brad Lander)的贊同，他形容該項政策為「幾十年來，紐約市出台的最殘酷的政策之一」；蘭德同時更新無證客安置數據報告，發現該政策給無證客的生活造成打擊，僅有29%的家庭重新申請庇護所成功，並轉移到新居住點。

聽證會上，兩名無證客出席作證，表示被驅逐後再重申床位的艱難。其中一名用法語說，自己已經輾轉了三、四個庇護所，每次更換間隔長達十天；另一名則聲稱，自己目前還沒有地方住，需要流落街頭。

這遭到了市府的否認，亞當斯在同日的採訪中回應，「由於市府工作有效，全市沒有兒童或家庭需要睡在街上。」他同時對市議會的新禁令表示擔憂，認為如果取消庇護所逗留時限，市府只能「燒」更多經費，保守估計會消耗數十億元。

市長辦公室安置庇護客行動辦公室主任謝弗(Molly Schaeffer)也指出，頒布逗留時限是不得已，目前每周還有約5000名無證客湧入，庇護所中已收容6萬4000人，「我們不得不做出艱難的選擇」。

庇護 無證客 亞當斯

上一則

市應急管理辦主任 談無證客安置困局

下一則

肝癌華男再獲捐千元 今返鄉就醫

延伸閱讀

鄭祺蓉遭FBI突檢 亞當斯：我相信她

鄭祺蓉遭FBI突檢 亞當斯：我相信她
鄭祺蓉遭調查…布碌崙華社：盼查出資金流向 給社區交代

鄭祺蓉遭調查…布碌崙華社：盼查出資金流向 給社區交代
鄭祺蓉住所遭FBI調查 疑與競選貪腐有關

鄭祺蓉住所遭FBI調查 疑與競選貪腐有關
查紐約市長競選貪腐 FBI突搜亞當斯重要籌款人鄭祺蓉家

查紐約市長競選貪腐 FBI突搜亞當斯重要籌款人鄭祺蓉家

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？