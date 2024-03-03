市議會擬禁市府設庇護所居住時限

市議會提新案禁市府驅逐無證客，亞當斯恐無更多經費支持。(市府提供)

皇后區家具店老闆自行經營三所收容所的事件引發各界關注，紐約市議會近日召開公聽會，將矛頭指向市長亞當斯 (Eric Adams)，並推出新提案，嚴禁市府對庇護 所設定逗留時限，遭到市長反駁，擔心恐成預算「黑洞」。

多名市議員在公聽會上批評市府，認為民眾自行經營非法收容所，根源在於亞當斯政府推出的「無情」驅逐令；市議會副議長阿亞拉(Diana Ayala)表示，市府有責任想辦法令無證客 過上有尊嚴的生活，而非頒布庇護所逗留時限這種「殘酷的」規定，令想要重建家園的人們，不得已生活在水深火熱中。

紐約市執法機構近日在對皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)某家具店進行搜查時，意外發現其後方建築的地下室內住了74名無證客男子，他們輪流睡在40多張床鋪上並共用兩個廁所。該收容所由47歲的家具店老闆、塞內加爾移民薩爾(Ebou Sarr)經營，他還計畫在布朗士舊復敦圖書館(Old Fordham Library)內開設第三間收容所。

阿亞拉等議員們認為，無證客們不得已才必須生活在這種不安全的環境中，擬提案暫停市府當前頒布的30天及60天庇護所逗留時限政策，並嚴禁未來市府再次出台類似政策。

此舉獲得了市主計長蘭德(Brad Lander)的贊同，他形容該項政策為「幾十年來，紐約市出台的最殘酷的政策之一」；蘭德同時更新無證客安置數據報告，發現該政策給無證客的生活造成打擊，僅有29%的家庭重新申請庇護所成功，並轉移到新居住點。

聽證會上，兩名無證客出席作證，表示被驅逐後再重申床位的艱難。其中一名用法語說，自己已經輾轉了三、四個庇護所，每次更換間隔長達十天；另一名則聲稱，自己目前還沒有地方住，需要流落街頭。

這遭到了市府的否認，亞當斯在同日的採訪中回應，「由於市府工作有效，全市沒有兒童或家庭需要睡在街上。」他同時對市議會的新禁令表示擔憂，認為如果取消庇護所逗留時限，市府只能「燒」更多經費，保守估計會消耗數十億元。

市長辦公室安置庇護客行動辦公室主任謝弗(Molly Schaeffer)也指出，頒布逗留時限是不得已，目前每周還有約5000名無證客湧入，庇護所中已收容6萬4000人，「我們不得不做出艱難的選擇」。